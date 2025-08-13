В США задержали еще одного обвиняемого в мошенничестве гражданина Эстонии

«Я даже не знаю этих людей. Меня обманули, я был втянут в схему. Я хочу честно доказать, что меня использовали. Я хочу сотрудничать», – сказал вчера на судебном заседании Ренек Тику, обвиняемый в крупной страховой афере в США.
«Ну очень жаль ребят», – говорит хороший знакомый братьев, которым предъявлено обвинение об участии в миллиардной афере в США. Он уверен, что молодые люди, работавшие курьерами, не понимали, куда угодили.
Власти США обвиняют эстонцев в крупнейшем в истории медицинском страховом мошенничестве и отмывании почти миллиарда долларов. Согласно обвинению, схемой управляли из России, но большинство ее участников имеют эстонское гражданство.
В США в ходе операции под названием «Золотая лихорадка» раскрыто крупнейшее в истории мошенничество с медицинским страхованием на сумму более 10 миллиардов долларов. В том числе четверо подозреваемых задержаны в Эстонии.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.