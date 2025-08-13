В США задержали еще одного обвиняемого в мошенничестве гражданина Эстонии

«Я даже не знаю этих людей. Меня обманули, я был втянут в схему. Я хочу честно доказать, что меня использовали. Я хочу сотрудничать», – сказал вчера на судебном заседании Ренек Тику, обвиняемый в крупной страховой афере в США.