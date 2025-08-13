Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,15%6 455,22
  • DOW 300,74%44 786,64
  • Nasdaq 0,09%21 701,71
  • FTSE 1000,19%9 165,23
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,15%6 455,22
  • DOW 300,74%44 786,64
  • Nasdaq 0,09%21 701,71
  • FTSE 1000,19%9 165,23
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • 13.08.25, 17:24

В США задержали еще одного обвиняемого в мошенничестве гражданина Эстонии

На прошлой неделе американские власти арестовали Яана Юргенса, которого вместе с другими гражданами Эстонии обвиняют в масштабном мошенничестве против системы медицинского страхования США.
Дело о мошенничестве рассматривает расположенный в Бруклине окружной суд Восточного округа Нью-Йорка.
  • Дело о мошенничестве рассматривает расположенный в Бруклине окружной суд Восточного округа Нью-Йорка.
  • Foto: Brendan McDermid / Reuters / Scanpix
Согласно судебным документам, Яан Юргенс был арестован в прошлую пятницу в городе Хьюстон, штат Техас.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 24.07.25, 09:31
«Если я останусь в тюрьме, то потеряю работу». Суд не выпустил обвиняемых в США эстонцев под домашний арест
«Я даже не знаю этих людей. Меня обманули, я был втянут в схему. Я хочу честно доказать, что меня использовали. Я хочу сотрудничать», – сказал вчера на судебном заседании Ренек Тику, обвиняемый в крупной страховой афере в США.
Новости
  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
«Ну очень жаль ребят», – говорит хороший знакомый братьев, которым предъявлено обвинение об участии в миллиардной афере в США. Он уверен, что молодые люди, работавшие курьерами, не понимали, куда угодили.
Новости
  • 03.07.25, 08:12
Защитник обвиняемого в миллиардном мошенничестве в США: он не осознавал, что является частью схемы
Власти США обвиняют эстонцев в крупнейшем в истории медицинском страховом мошенничестве и отмывании почти миллиарда долларов. Согласно обвинению, схемой управляли из России, но большинство ее участников имеют эстонское гражданство.
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
В США в ходе операции под названием «Золотая лихорадка» раскрыто крупнейшее в истории мошенничество с медицинским страхованием на сумму более 10 миллиардов долларов. В том числе четверо подозреваемых задержаны в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
3
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
4
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
5
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
6
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит

Последние новости

Новости
  • 13.08.25, 20:02
«Кайтселийт покупает кота в мешке». Суд отклонил жалобу на тендер по поставке дронов
Новости
  • 13.08.25, 18:55
Трамп – о встрече с Путиным: «Мы выигрываем во всем!»
Новости
  • 13.08.25, 18:43
Малый предприниматель два года не повышала цены: потребитель сразу понимает, когда дело в жадности
Новости
  • 13.08.25, 17:24
В США задержали еще одного обвиняемого в мошенничестве гражданина Эстонии
Новости
  • 13.08.25, 17:03
Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам
Подсказка
  • 13.08.25, 15:47
Финский нейробиолог: управление эмоциями поможет сэкономить деньги
Биржа
  • 13.08.25, 15:43
Вкус биржи: Маск вообще умеет работать в условиях конкуренции?!
Новости
  • 13.08.25, 14:41
Эстония высылает сотрудника посольства России

Сейчас в фокусе

Осенью прошлого года управляющая квартирным товариществом на улице Парги, 8 в Кунда Кайри Раудберг опасалась, что несмотря на все усилия ветхое здание останется без ремонта, но теперь перспективы значительно улучшились.
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
В Пярну. Иллюстративное фото
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.
Новости
  • 12.08.25, 06:00
Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить
По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Уходящий с поста руководитель Кассы здоровья Райн Лаане.
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что ситуацию усложняет то, что на следующий год и так запланировано налоговое послабление.
Новости
  • 12.08.25, 12:31
Тыну Мертсина: отменят ли повышение подоходного налога? Зависит от двух факторов
Финансовые обязательства являются важной составляющей расходов эстонских пенсионеров.
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025