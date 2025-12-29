Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности на 30-50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах во Флориде обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности на более длительный срок – до 30-50 лет. По его словам, в настоящее время обсуждается вариант гарантий на 15 лет с возможностью продления.
- Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
- Foto: Joshua Sukoff
Зеленский отметил, что аргументировал свою позицию продолжительностью конфликта. «Я сказал ему, что у нас война идет уже почти 15 лет, поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были более длительными. И я сказал ему, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И тогда это будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал: “Буду думать”», – рассказал он.
Президент Украины добавил, что военное положение в стране может быть завершено только после получения Киевом гарантий безопасности, которые должны быть поддержаны Конгрессом США и парламентом Украины. По его словам, перемирие без таких гарантий не означает окончания войны, а сами гарантии должны включать мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении боевых действий, передает DW.
Зеленский также подчеркнул, что Будапештский меморандум и Минские соглашения, по его оценке, «не сработали». В качестве условия возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным Зеленский назвал одобрение со стороны США и стран Европы предложенного Украиной мирного плана.
Ранее, комментируя итоги встречи с Трампом во Флориде, Владимир Зеленский заявил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности со стороны США – на 100%. При этом содержание обсуждаемых гарантий стороны пока не раскрывают.
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, все дальнейшие усилия ЕС должны быть направлены на ужесточение давления в отношении России.
Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности добиваться «всех поставленных задач» в ходе войны против Украины военным путем, обвинив Киев в нежелании урегулировать конфликт мирными средствами. С таким заявлением он выступил на совещании с руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по завершению войны, состоящий из 20 пунктов, подготовлен примерно на 90 процентов.
