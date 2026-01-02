Назад 02.01.26, 16:03 ERGO приобрела балтийское подразделение крупного норвежского страховщика Компания ERGO International AG завершила сделку по приобретению балтийского бизнеса норвежского страховщика ADB Gjensidige. После объединения обе страховые компании станут частью концерна ERGO в регионе, а интеграция завершится к 2026 году.

Foto: Holger Siepmann

Сделка состоялась после получения согласований от надзорных органов Эстонии, Латвии и Литвы. После этого была завершена сделка по передаче акций между ERGO International AG и Gjensidige Forsikring ASA (материнская компания ADB Gjensidige), что создало основу для объединения местных компаний в странах Балтии.

Благодаря приобретению Gjensidige, ERGO укрепляет свои позиции на балтийском рынке, поднимаясь на третье место среди страховых компаний по объему валовых страховых премий (GWP). ERGO также опирается на опыт и сильные стороны ADB Gjensidige на местном рынке, где компания занимает шестое место среди страховых компаний в сегменте имущественного страхования. Интеграция ADB Gjensidige позволит ERGO объединить сильные стороны обеих компаний в области продуктов и продаж. Одновременно ERGO расширяет свою сбытовую сеть, становясь второй по величине страховой компанией в странах Балтии.

Полная интеграция двух страховых компаний будет происходить поэтапно

Объединение на рынках Эстонии, Латвии и Литвы планируется завершить к концу 2026 года. До этого момента ERGO и Gjensidige будут работать как отдельные компании, но их операционные процессы будут постепенно объединяться. Бренд Gjensidige останется на балтийском страховом рынке на протяжении всего процесса интеграции.

Все действующие договоры клиентов Gjensidige сохранят свою силу и не изменятся. Клиентам не нужно предпринимать никаких действий. После завершения объединения клиенты Gjensidige начнут получать услуги через ERGO, а сотрудники Gjensidige продолжат работу в ERGO. Таким образом, ERGO станет работодателем для более чем 1900 сотрудников в странах Балтии.

«Успешное завершение сделки – важный шаг к нашей цели развивать диверсифицированный и устойчивый бизнес и укреплять позиции среди ведущих страховых компаний на всех рынках», – отметил председатель правления ERGO International AG и генеральный директор ERGO International Тео Коккалас. «Этот стратегический шаг усиливает наши долгосрочные позиции в регионе и открывает новые возможности роста в динамичной деловой среде».