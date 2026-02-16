Руководители логистической компании выкупили долю крупного предпринимателя

Миллионер Маргус Линнамяэ стремительно наращивает активы: буквально на прошлой неделе стало известно, что он купил очередной бизнес, на этот раз - логистический. «Деловые ведомости» вспоминают, какие еще компании принадлежат Линнамяэ, которого иногда называют «единственным эстонским олигархом».