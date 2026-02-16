Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,26%10 473,69
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,95
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,26%10 473,69
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,95
  • 16.02.26, 18:29

Руководители логистической компании выкупили долю крупного предпринимателя

Руководители логистической компании ELP Logistics выкупили долю предприятия, принадлежавшую компании Маргуса Линнамяэ, и получили контроль над фирмой.
Компания MM Grupp Маргуса Линнамяэ приобрела долю в логистической компании в 2023 году. Теперь руководство компании выкупило эту долю у него.
  • Компания MM Grupp Маргуса Линнамяэ приобрела долю в логистической компании в 2023 году. Теперь руководство компании выкупило эту долю у него.
  • Foto: Andras Kralla
10 февраля из числа владельцев логистической компании ELP Logistics вышла MM Grupp OÜ, которой принадлежало 37,52% предприятия. Долю приобрели три прежних руководителя компании: Урмо Трей, Тармо Саремат и Айвар Саме, которые теперь одновременно выступают в роли владельцев и руководителей.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.03.23, 14:15
Тармо Лаанету продал Линнамяэ очередной бизнес
Предприниматель Тармо Лаанету продал контрольный пакет акций своей логистической компании ELP Logistics Ивару Венделину и Маргусу Линнамяэ.
Биржа
  • 20.09.24, 13:40
EfTEN покупает здания логистической компании Линнамяэ и Венделина
Дочерняя компания EfTEN Real Estate Fund заключила договоры на приобретение двух недавно построенных коммерческо-логистических зданий, принадлежащих логистической компании Ивара Венделина и Маргуса Линнамяэ ELP Logistics.
Эпицентр
  • 18.03.23, 10:00
Владелец ресторанов, газет, кинотеатров: что входит в империю Маргуса Линнамяэ?
Миллионер Маргус Линнамяэ стремительно наращивает активы: буквально на прошлой неделе стало известно, что он купил очередной бизнес, на этот раз - логистический. «Деловые ведомости» вспоминают, какие еще компании принадлежат Линнамяэ, которого иногда называют «единственным эстонским олигархом».
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
5
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
6
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

Последние новости

Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
Новости
  • 16.02.26, 18:29
Руководители логистической компании выкупили долю крупного предпринимателя
Инвестор Тоомас
  • 16.02.26, 18:07
Инвестор Тоомас: очередной труп на альтернативном рынке, или почему я больше не ищу роста на домашней бирже
Новости
  • 16.02.26, 17:05
Производитель «Рижского бальзама» находится на грани банкротства
Подсказка
  • 16.02.26, 16:35
Договор члена правления: как он влияет на отпуск по беременности и родам и родительский отпуск
Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
Новости
  • 16.02.26, 16:08
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
Новости
  • 16.02.26, 15:51
Департамент статистики на пике энергокризиса завысил оценку инфляции на 1,8%

Сейчас в фокусе

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026