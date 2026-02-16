Руководители логистической компании выкупили долю крупного предпринимателя

Компания MM Grupp Маргуса Линнамяэ приобрела долю в логистической компании в 2023 году. Теперь руководство компании выкупило эту долю у него.
Foto: Andras Kralla
10 февраля из числа владельцев логистической компании ELP Logistics вышла MM Grupp OÜ, которой принадлежало 37,52% предприятия. Долю приобрели три прежних руководителя компании: Урмо Трей, Тармо Саремат и Айвар Саме, которые теперь одновременно выступают в роли владельцев и руководителей.
