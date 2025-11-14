Деловые ведомости
  • 14.11.25, 06:00

Танцы, скандалы и джаз: как подвал на Ратушной площади стал символом новой эпохи

И как это только молодежь не стесняется плясать часами вместо того, чтобы работать? Так вопрошали консерваторы, глядя на публику легендарного таллиннского ресторана «Marcelle». В подвале на Ратушной площади состояние делалось благодаря ловкости движений, выносливости и чуткому следованию мировой моде.
Ревущие двадцатые в Таллинне: в Café Marcelle пили чай, отплясывали румбу и слушали первый эстонский джаз.
  • Ревущие двадцатые в Таллинне: в Café Marcelle пили чай, отплясывали румбу и слушали первый эстонский джаз.
  • Foto: muis.ee, Ajapaik, ra.ee, монтаж Алена Ценно
Первая джазовая вечеринка в Эстонии состоялась через считанные месяцы после окончания Освободительной войны. Как пишет финский исследователь Калерво Хоови, в октябре 1920 года в одном из ресторанов Нымме был устроен «цветочный вечер фокстрота». А уже вскоре повсюду от эстрад таллиннских ресторанов «Aquarium», «Plaaž», «Mon Repos» до Белого зала театра «Эстония» заблистали первые местные звезды танца – Марсель и Ренеэ. Конечно же это были псевдонимы. Леди Марсель на самом деле звали Розалинд Леэр, а под именем Ренеэ скрывался ее супруг Бернард. В 1921 году, успешно выступив на конкурсе современного танца в Берлине, пара вернулась в Таллинн с ясной целью – показательными выступлениями заработать денег на запуск собственного бизнеса, пока карьера на подъеме.
The Murphy Band, первый в Эстонии джаз-оркестр под предводительством барабанщика Курта Штробеля.
  • The Murphy Band, первый в Эстонии джаз-оркестр под предводительством барабанщика Курта Штробеля.
  • Foto: keskraamatukogu.ee
К 1925 году нужная сумма была собрана – и в подвале самой монументальной из новостроек Таллинна, дома Егорова на Ратушной площади, 8 Леэры открыли дансинг «Marcelle». Как ни странно, первое и на долгие годы главное джазовое кафе столицы было строго безалкогольным. Такое условие поставила городская управа, выдавая разрешение на открытие. Так что новейшую музыку горожане впитывали под чай и кофе с десертом. Именно в «Marcelle» в первый же год его работы дал первые концерты The Murphy Band, первый в Эстонии джаз-оркестр под предводительством барабанщика Курта Штробеля. Из андеграунда новая музыка быстро ушла в народ. За следующие полтора десятилетия джаз добрался до самых уединенных эстонских деревень, а число джазовых оркестров перевалило за сотню.
Пляши до упаду

Статья продолжается после рекламы

В 1909 году, когда в Эстонии еще только грезили о независимости, в США состоялось первое из удивительных соревнований – танцевальный марафон. Очень быстро вечеринки, во время которых пары танцевали часами напролет, соревнуясь в выносливости, стали неотъемлемой частью американской музыкальной культуры. От вальса до фокстрота и румбы: в десятках городов и сотнях заведений танцоры-любители и профессионалы держались на ногах по несколько суток, лишь бы доказать, что они лучшие. Побеждал последний участник или пара, которая еще могла держаться на ногах. В «ревущие двадцатые» первоначальный, спортивный смысл марафонов стал замещаться новым, коммерческим. Во многих дансингах от зрителей хозяева требовали покупать билеты, а участникам, наоборот, сулили денежные призы.
Первые местные звезды танца – Марсель и Ренеэ – хозяева нашумевшего кафе-дансинга «Marcelle» на Ратушной площади, 8. Фото из журнала «Театр и кино», 1922 год
  • Первые местные звезды танца – Марсель и Ренеэ – хозяева нашумевшего кафе-дансинга «Marcelle» на Ратушной площади, 8. Фото из журнала «Театр и кино», 1922 год
  • Foto: Digar
В эпоху повальной безработицы марафоны стали опасными. Голодные бедняки рисковали здоровьем ради выигрыша, буквально отплясывая до упаду, если не до смерти. К тому же участие давало шанс поесть и побыть в тепле. Иногда танцевальные марафоны даже называли «гладиаторскими боями современности». В отсутствии хлеба толпа жаждала зрелищ, а конкурсанты на американских марафонах порой падали замертво. Американская актриса Джун Хэвок, сделавшая после потери популярности в кино танцмарафоны своей новой профессией, как-то ухитрилась плясать 3600 часов почти без остановок, лишь с короткими перерывами на сон и отдых. Рекорд принес ей не только славу, но и серьезные проблемы со здоровьем – две недели девушка провела в реанимации.
Слухи о жестоких заокеанских соревнованиях в дансингах стали доходить до Эстонии в 1927-1928 годах. Например, в марте 1928 года газета Virulane писала про марафон в Madison Square Garden, продлившийся 19 дней. Участников стимулировали не только едой, но и алкоголем и наркотиками. В итоге танцы разогнала полиция Нью-Йорка, когда на паркете еще оставались семь еле живых пар. В следующем 1929 году Таллинн, наконец, тоже поддался танцевальной горячке. И конечно же, отплясывали пары именно в кафе «Marcelle» в подвале на Ратушной площади. Для первого вечера был избран чарльстон, соревнование продлилось 5 часов 2 минуты. По всей видимости, формат прижился не сразу. Повторить опыт в кафе Леэров решились только три года спустя, в марте 1932-го. Теперь решено было танцевать румбу!
Кафе-дансинг «Marcelle» на Ратушной площади в подвале дома Егорова. 1929 год
3 fotot
  • Кафе-дансинг «Marcelle» на Ратушной площади в подвале дома Егорова. 1929 год
  • Foto: muis.ee
Нужно отметить, что эстонские танцмарафоны были куда гуманнее американских. В рекламе указывалось, что соревнование стартует 22 марта в 17:00, предполагаемое время окончания - полдень следующего дня. Никаких страданий на паркете по нескольку недель! Участвовали в танцах и профессиональные спортсмены, в том числе боксеры. Был поставлен новый рекорд страны, победительница продержалась на танцполе более 14 часов, несколько раз перетанцевав партнеров-мужчин. Уставших танцоров отпаивали кофе и растирали спиртом, давали подкрепиться мороженым и мясным бульоном. Когда живые музыканты спустя пару часов выматывались, их сменял граммофон.
«Некоторые гости удивлялись, как молодежь в условиях нынешней экономической депрессии может так легкомысленно развлекаться, тратя 14 часов на танцы. Ведь даже для работы на земле в саду, рекомендуется восьмичасовой рабочий день!» – писала не то возмущенно, не то восхищенно одна из крестьянских газет южной Эстонии о новом столичном увлечении. В следующие годы в кафе «Marcelle» ставили новые рекорды. Уже в 1933 лучшее время составило 19 часов. Иногда Леэру даже приходилось идти на ухищрения, чтоб закончить соревнования поскорее. Например, от мужчин он требовал танцевать в пиджаках и жилетах, а румбу и чарльстон мог сменить в разгар марафона на более утомительные квик-степ или вальс.
Цветной бизнес и другие истории
Уже к концу 1920-х имена Розалинд и Бернарда Леэра были отлично знакомы эстонской публике и неотделимы от сценических образов «Марсель и Ренеэ», а также их кафе на Ратушной площади. Что ни год, пара прививала новые модные танцы, приглашала в Эстонию зарубежных музыкантов. Не всегда эти гастроли проходили гладко. Вот, например, вопиюще неполиткорректная по меркам XXI столетия, но дающая ясное представление о бизнесе Леэра заметка, достойная того, чтобы процитировать ее почти целиком.
Happy`s Broadway Band в Таллинне. 1927 год
3 fotot
  • Happy`s Broadway Band в Таллинне. 1927 год
  • Foto: ra.ee
Газета Kaja, 16 августа 1927 года: «Негры танцмейстера Леэра»
Хозяину кафе «Marcelle» в Таллинне господину Леэру было разрешено привезти на месяц четырех негров, чтобы они играли танцевальную музыку для публики – разумеется, самую модную и горячую. Танцмейстер Леэр настаивал: во всех других столицах уже выступают негры, а без этого дело не пойдет – нельзя будет даже налоги заплатить, публика требует только «негритянской музыки». Мол, и нам бы не повредило. Министерство внутренних дел выдало разрешение: пусть привезет этих темнокожих музыкантов в таллиннское кафе – любопытно же на такое диво взглянуть и послушать.
Но Леэр решил, что раз уж негры у него в руках, то надо сделать бизнес в большем масштабе. И отправился с ними в гастрольное турне – в Нарва-Йыэсуу и Пярну. Тут начались неприятности. Прежде всего, неграм не было покоя от женщин: в Пярну, как сообщается, около 250 дам бегали за ними и осаждали гостиницу, вертелись вокруг музыкантов. Другие устроители развлечений – например, Пинна и Ко – подняли в Нарве шум, жалуясь, что все зрители бегут смотреть на негров, а к ним, к эстонцам, теперь никто не ходит.
Полиция начала проверять гастроли Леэра и обнаружила, что он ведет коммерческую деятельность за пределами Таллинна без разрешения. В результате в Пярну выступления запретили, и танцмейстер застрял там со своими неграми. Леэр вернулся в Таллинн расстроенный и отправился в министерство просить разрешения расширить деятельность. Там, однако, были на него очень сердиты, поскольку его самовольное «негритянское турне» не соответствовало закону. По слухам, музыкантам грозит высылка, а самому Леэру предстоит отвечать по всей строгости – и в любом случае он обязан будет оформить официальное разрешение на работу для своих темнокожих артистов.
В 1931 году газетчики из тартуской сатирической газеты Nool накинулись уже на Розалинд Леэр, называя ее, впрочем «Марсель Леэр», то есть смешав фамилию и псевдоним. В конце июля того года мадам Леэр была коронована как «королева пляжа» Нарва-Йыэсуу, несмотря на то, что ей было уже за сорок, и на тот же приз претендовали более молодые гостьи курорта. Как писала Nool, то, что к такому возрасту красота Леэр «не прокисла», само по себе заслуживает награды. Заодно газета делилась слухами, что победе опытной танцовщицы и бизнес-леди способствовали ее поклонники из числа еврейских предпринимателей: «Больше всего, конечно, здесь людей из Земли Иудейской – этих обрезанных, что пришли омыться в водах Балтийского моря и окреститься в них». По словам автора заметки, споры вокруг титула королевы пляжа-1931 «заглушал Нарвский водопад».

Статья продолжается после рекламы

Карикатура из газеты Nool (Тарту) под названием «Нынешний Нарва-Йыэсуу» сопровождалась сатирическими описаниями всех персон. Третья справа наверху – «сама себе хозяйка из Таллинна Марсель Леэр». Nool, август 1931 года
  • Карикатура из газеты Nool (Тарту) под названием «Нынешний Нарва-Йыэсуу» сопровождалась сатирическими описаниями всех персон. Третья справа наверху – «сама себе хозяйка из Таллинна Марсель Леэр». Nool, август 1931 года
  • Foto: Nool, август 1931
В тот год вместе с Розалиндой Леэр в Нарва-Йыэсуу отдыхали и «Девочки Леэр» – новое поколение танцевальных звезд, молодые участницы джазового шоу-балета «Marcelle-girls». «Они были изящны, хорошо сложены, умели держать себя и, как и все примерные танцовщицы-ученицы, представляли собой завидные партии», – писала о труппе Uus Eesti в сентябре 1932 года.
Последний танец
Несколько раз в течение 1930-х годов кафе «Marcelle» оказывалось под угрозой закрытия. Уже в 1931 году в газетах впервые было объявлено, что вскоре помещение в подвале дома Егорова перейдет ресторану Союза ремесленников. Но раз за разом дансингу удавалось удержаться на плаву благодаря новым затеям супругов Леэр. Только в феврале 1940 года они продали заведение. Скорее всего, пара покинула Эстонию вместе с балтийскими немцами-переселенцами. Далее их следы теряются в военной суматохе. Новые владельцы затеяли в ставшем уже легендарным подвальчике ремонт, рассчитывая поднять цены и заманить в «Marcelle» более рафинированную публику, чем та, что отплясывала на танцевальных марафонах. Но эта мечта разбилась вскоре после начала советской оккупации Эстонии. 25 сентября 1940 года ресторан был национализирован.
Сигареты «Cafe Marcelle» от фабрики Laferme.
  • Сигареты «Cafe Marcelle» от фабрики Laferme.
В первые годы после Второй мировой на месте ресторана была открыта рабочая столовая. Только в эпоху хрущевской оттепели в подвал вернулись джаз и веселье. После очередной реконструкции по тому же адресу снова открылось кафе-клуб с эстрадой и живой музыкой. Вот только прежнее название звучало для ЭССР слишком «по-западному», так что его заменили сперва на «Лайне», а затем на «Вана Тоомас». Как кафе и его посетители выглядели в 1961 году на очередном пике популярности легендарного дансинга, можно увидеть, например, в старом выпуске «Актуальной камеры», уже ставшем историческим документом.
Сегодня в подвале дома Егорова вместо дансинга – стилизованный под средневековье «Maikrahv», а о бурном прошлом напоминают только фотографии столетней давности при входе.
