Назад 14.11.25, 06:00 Танцы, скандалы и джаз: как подвал на Ратушной площади стал символом новой эпохи И как это только молодежь не стесняется плясать часами вместо того, чтобы работать? Так вопрошали консерваторы, глядя на публику легендарного таллиннского ресторана «Marcelle». В подвале на Ратушной площади состояние делалось благодаря ловкости движений, выносливости и чуткому следованию мировой моде.

Ревущие двадцатые в Таллинне: в Café Marcelle пили чай, отплясывали румбу и слушали первый эстонский джаз.

Foto: muis.ee, Ajapaik, ra.ee, монтаж Алена Ценно

Первая джазовая вечеринка в Эстонии состоялась через считанные месяцы после окончания Освободительной войны. Как пишет финский исследователь Калерво Хоови, в октябре 1920 года в одном из ресторанов Нымме был устроен «цветочный вечер фокстрота». А уже вскоре повсюду от эстрад таллиннских ресторанов «Aquarium», «Plaaž», «Mon Repos» до Белого зала театра «Эстония» заблистали первые местные звезды танца – Марсель и Ренеэ. Конечно же это были псевдонимы. Леди Марсель на самом деле звали Розалинд Леэр, а под именем Ренеэ скрывался ее супруг Бернард. В 1921 году, успешно выступив на конкурсе современного танца в Берлине, пара вернулась в Таллинн с ясной целью – показательными выступлениями заработать денег на запуск собственного бизнеса, пока карьера на подъеме.

The Murphy Band, первый в Эстонии джаз-оркестр под предводительством барабанщика Курта Штробеля.

Foto: keskraamatukogu.ee

Читать еще 27.05.23, 09:29 «Русский дом» на Ратушной площади. История дома Егорова и его хозяина К 1925 году нужная сумма была собрана – и в подвале самой монументальной из новостроек Таллинна, дома Егорова на Ратушной площади, 8 Леэры открыли дансинг «Marcelle». Как ни странно, первое и на долгие годы главное джазовое кафе столицы было строго безалкогольным. Такое условие поставила городская управа, выдавая разрешение на открытие. Так что новейшую музыку горожане впитывали под чай и кофе с десертом. Именно в «Marcelle» в первый же год его работы дал первые концерты The Murphy Band, первый в Эстонии джаз-оркестр под предводительством барабанщика Курта Штробеля. Из андеграунда новая музыка быстро ушла в народ. За следующие полтора десятилетия джаз добрался до самых уединенных эстонских деревень, а число джазовых оркестров перевалило за сотню. Пляши до упаду

В 1909 году, когда в Эстонии еще только грезили о независимости, в США состоялось первое из удивительных соревнований – танцевальный марафон. Очень быстро вечеринки, во время которых пары танцевали часами напролет, соревнуясь в выносливости, стали неотъемлемой частью американской музыкальной культуры. От вальса до фокстрота и румбы: в десятках городов и сотнях заведений танцоры-любители и профессионалы держались на ногах по несколько суток, лишь бы доказать, что они лучшие. Побеждал последний участник или пара, которая еще могла держаться на ногах. В «ревущие двадцатые» первоначальный, спортивный смысл марафонов стал замещаться новым, коммерческим. Во многих дансингах от зрителей хозяева требовали покупать билеты, а участникам, наоборот, сулили денежные призы.

Первые местные звезды танца – Марсель и Ренеэ – хозяева нашумевшего кафе-дансинга «Marcelle» на Ратушной площади, 8. Фото из журнала «Театр и кино», 1922 год

Foto: Digar

В эпоху повальной безработицы марафоны стали опасными. Голодные бедняки рисковали здоровьем ради выигрыша, буквально отплясывая до упаду, если не до смерти. К тому же участие давало шанс поесть и побыть в тепле. Иногда танцевальные марафоны даже называли «гладиаторскими боями современности». В отсутствии хлеба толпа жаждала зрелищ, а конкурсанты на американских марафонах порой падали замертво. Американская актриса Джун Хэвок, сделавшая после потери популярности в кино танцмарафоны своей новой профессией, как-то ухитрилась плясать 3600 часов почти без остановок, лишь с короткими перерывами на сон и отдых. Рекорд принес ей не только славу, но и серьезные проблемы со здоровьем – две недели девушка провела в реанимации.

Слухи о жестоких заокеанских соревнованиях в дансингах стали доходить до Эстонии в 1927-1928 годах. Например, в марте 1928 года газета Virulane писала про марафон в Madison Square Garden, продлившийся 19 дней. Участников стимулировали не только едой, но и алкоголем и наркотиками. В итоге танцы разогнала полиция Нью-Йорка, когда на паркете еще оставались семь еле живых пар. В следующем 1929 году Таллинн, наконец, тоже поддался танцевальной горячке. И конечно же, отплясывали пары именно в кафе «Marcelle» в подвале на Ратушной площади. Для первого вечера был избран чарльстон, соревнование продлилось 5 часов 2 минуты. По всей видимости, формат прижился не сразу. Повторить опыт в кафе Леэров решились только три года спустя, в марте 1932-го. Теперь решено было танцевать румбу!

3 fotot Кафе-дансинг «Marcelle» на Ратушной площади в подвале дома Егорова. 1929 год

Foto: muis.ee

Нужно отметить, что эстонские танцмарафоны были куда гуманнее американских. В рекламе указывалось, что соревнование стартует 22 марта в 17:00, предполагаемое время окончания - полдень следующего дня. Никаких страданий на паркете по нескольку недель! Участвовали в танцах и профессиональные спортсмены, в том числе боксеры. Был поставлен новый рекорд страны, победительница продержалась на танцполе более 14 часов, несколько раз перетанцевав партнеров-мужчин. Уставших танцоров отпаивали кофе и растирали спиртом, давали подкрепиться мороженым и мясным бульоном. Когда живые музыканты спустя пару часов выматывались, их сменял граммофон.

«Некоторые гости удивлялись, как молодежь в условиях нынешней экономической депрессии может так легкомысленно развлекаться, тратя 14 часов на танцы. Ведь даже для работы на земле в саду, рекомендуется восьмичасовой рабочий день!» – писала не то возмущенно, не то восхищенно одна из крестьянских газет южной Эстонии о новом столичном увлечении. В следующие годы в кафе «Marcelle» ставили новые рекорды. Уже в 1933 лучшее время составило 19 часов. Иногда Леэру даже приходилось идти на ухищрения, чтоб закончить соревнования поскорее. Например, от мужчин он требовал танцевать в пиджаках и жилетах, а румбу и чарльстон мог сменить в разгар марафона на более утомительные квик-степ или вальс.

Цветной бизнес и другие истории

Уже к концу 1920-х имена Розалинд и Бернарда Леэра были отлично знакомы эстонской публике и неотделимы от сценических образов «Марсель и Ренеэ», а также их кафе на Ратушной площади. Что ни год, пара прививала новые модные танцы, приглашала в Эстонию зарубежных музыкантов. Не всегда эти гастроли проходили гладко. Вот, например, вопиюще неполиткорректная по меркам XXI столетия, но дающая ясное представление о бизнесе Леэра заметка, достойная того, чтобы процитировать ее почти целиком.

3 fotot Happy`s Broadway Band в Таллинне. 1927 год

Foto: ra.ee

Газета Kaja, 16 августа 1927 года: «Негры танцмейстера Леэра» Хозяину кафе «Marcelle» в Таллинне господину Леэру было разрешено привезти на месяц четырех негров, чтобы они играли танцевальную музыку для публики – разумеется, самую модную и горячую. Танцмейстер Леэр настаивал: во всех других столицах уже выступают негры, а без этого дело не пойдет – нельзя будет даже налоги заплатить, публика требует только «негритянской музыки». Мол, и нам бы не повредило. Министерство внутренних дел выдало разрешение: пусть привезет этих темнокожих музыкантов в таллиннское кафе – любопытно же на такое диво взглянуть и послушать. Но Леэр решил, что раз уж негры у него в руках, то надо сделать бизнес в большем масштабе. И отправился с ними в гастрольное турне – в Нарва-Йыэсуу и Пярну. Тут начались неприятности. Прежде всего, неграм не было покоя от женщин: в Пярну, как сообщается, около 250 дам бегали за ними и осаждали гостиницу, вертелись вокруг музыкантов. Другие устроители развлечений – например, Пинна и Ко – подняли в Нарве шум, жалуясь, что все зрители бегут смотреть на негров, а к ним, к эстонцам, теперь никто не ходит. Полиция начала проверять гастроли Леэра и обнаружила, что он ведет коммерческую деятельность за пределами Таллинна без разрешения. В результате в Пярну выступления запретили, и танцмейстер застрял там со своими неграми. Леэр вернулся в Таллинн расстроенный и отправился в министерство просить разрешения расширить деятельность. Там, однако, были на него очень сердиты, поскольку его самовольное «негритянское турне» не соответствовало закону. По слухам, музыкантам грозит высылка, а самому Леэру предстоит отвечать по всей строгости – и в любом случае он обязан будет оформить официальное разрешение на работу для своих темнокожих артистов.

В 1931 году газетчики из тартуской сатирической газеты Nool накинулись уже на Розалинд Леэр, называя ее, впрочем «Марсель Леэр», то есть смешав фамилию и псевдоним. В конце июля того года мадам Леэр была коронована как «королева пляжа» Нарва-Йыэсуу, несмотря на то, что ей было уже за сорок, и на тот же приз претендовали более молодые гостьи курорта. Как писала Nool, то, что к такому возрасту красота Леэр «не прокисла», само по себе заслуживает награды. Заодно газета делилась слухами, что победе опытной танцовщицы и бизнес-леди способствовали ее поклонники из числа еврейских предпринимателей: «Больше всего, конечно, здесь людей из Земли Иудейской – этих обрезанных, что пришли омыться в водах Балтийского моря и окреститься в них». По словам автора заметки, споры вокруг титула королевы пляжа-1931 «заглушал Нарвский водопад».

Карикатура из газеты Nool (Тарту) под названием «Нынешний Нарва-Йыэсуу» сопровождалась сатирическими описаниями всех персон. Третья справа наверху – «сама себе хозяйка из Таллинна Марсель Леэр». Nool, август 1931 года

Foto: Nool, август 1931

Читать еще 17.11.23, 12:22 Русский театр, EKA, улица Виру: адреса и истории еврейского бизнеса в Таллинне В тот год вместе с Розалиндой Леэр в Нарва-Йыэсуу отдыхали и «Девочки Леэр» – новое поколение танцевальных звезд, молодые участницы джазового шоу-балета «Marcelle-girls». «Они были изящны, хорошо сложены, умели держать себя и, как и все примерные танцовщицы-ученицы, представляли собой завидные партии», – писала о труппе Uus Eesti в сентябре 1932 года. Последний танец Несколько раз в течение 1930-х годов кафе «Marcelle» оказывалось под угрозой закрытия. Уже в 1931 году в газетах впервые было объявлено, что вскоре помещение в подвале дома Егорова перейдет ресторану Союза ремесленников. Но раз за разом дансингу удавалось удержаться на плаву благодаря новым затеям супругов Леэр. Только в феврале 1940 года они продали заведение. Скорее всего, пара покинула Эстонию вместе с балтийскими немцами-переселенцами. Далее их следы теряются в военной суматохе. Новые владельцы затеяли в ставшем уже легендарным подвальчике ремонт, рассчитывая поднять цены и заманить в «Marcelle» более рафинированную публику, чем та, что отплясывала на танцевальных марафонах. Но эта мечта разбилась вскоре после начала советской оккупации Эстонии. 25 сентября 1940 года ресторан был национализирован.