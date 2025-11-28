Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,38%296,54
  • OMX Riga−0,24%922,17
  • OMX Tallinn−0,22%1 948,77
  • OMX Vilnius0,59%1 280,68
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,15%9 708,76
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,25
  • 28.11.25, 11:48

К Bolt присоединился бывший глава Pipedrive

Известный бизнес-ангел и топ-менеджер с более чем 25-летним опытом работы в сфере технологий Сергей Аникин приступит к работе в Bolt в должности технического директора.
Топ-менеджер Сергей Аникин.
  • Топ-менеджер Сергей Аникин.
  • Foto: Liis Treimann
Аникин, среди прочего, будет заниматься ценообразованием продуктов Bolt и внедрять в компании больше систем автоматизации.
Похожие статьи

Биржа
  • 06.03.24, 16:15
Венчурный капитал осмелился бы прийти, если лучшая часть Эстонии была бы на бирже
Лучше не бороться с OÜ, а покупать в них долю
Сложная с точки зрения безопасности обстановка негативно сказывается на приток в Эстонию как людей, так и капитала. Исправить ситуацию мог бы выход ярких эстонских компаний на фондовую биржу, считают ведущие эстонские венчурные инвесторы.
Mнения
  • 27.05.25, 08:26
Сергей Аникин: экономика без рабочей силы грозит рынком без покупательной способности
Сокращения персонала в технологических компаниях — первый признак тренда, когда значительная часть работников заменяется машинами, и к этому нужно готовиться прямо сейчас, пишет инвестор и консультант Сергей Аникин.
Новости
  • 22.04.25, 14:41
Некогда успешный стартап проводит масштабные сокращения. «Год начался хорошо, потом пришла торговая война»
Стартап Katana Technologies сообщил Кассе по безработице о крупных сокращениях – клиенты компании сильно пострадали от торговой войны США.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
2
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
3
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
4
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
5
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
6
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех

Последние новости

Новости
  • 28.11.25, 14:50
Omniva закроет почти половину почтовых отделений
Биржа
  • 28.11.25, 14:22
Прогноз Уолл-стрит: в следующем году рынки покажут уверенный рост
Новости
  • 28.11.25, 13:04
Совет Eesti Energia отозвал члена правления
Новости
  • 28.11.25, 12:03
Стал известен кандидат «Отечества» на пост мэра Таллинна
Новости
  • 28.11.25, 11:48
К Bolt присоединился бывший глава Pipedrive
Новости
  • 28.11.25, 10:43
В кабинете главы Офиса президента Украины проходят обыски
Новости
  • 28.11.25, 09:44
Объем продаж у заправок резко вырос
Mнения
  • 28.11.25, 09:43
Ярослав Тавгень: не сходите с ума. ИИ не заменяет людей массово

Сейчас в фокусе

Директор химзавода Eastman Specialties Михаил Грищенко показывает неожиданные продукты, куда добавляются вещества, которые там производятся.
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
По словам инвестора и преподавателя TalTech Кристьяна Лийвамяги, ряд научных исследований показывает: по долгосрочной доходности индексные фонды превосходят активно управляемые.
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех
Повреждения от влаги становятся причиной множества споров между покупателями и продавцами недвижимости.
Новости
  • 27.11.25, 12:42
Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?
Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Бизнес политика партии «Отечество» и бывшего мэра Таллинна находится под уголовным следствием – у него проблемы с отчетностью и неоплаченными штрафами
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
По словам Юри Росса, сотрудники довольны, если им платят на 10 процентов больше, чем их конкурентам.
Новости
  • 27.11.25, 10:42
Глава Büroomaailm: какой ты предприниматель, если не можешь выплачивать минимальную зарплату?
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

