К Bolt присоединился бывший глава Pipedrive

Сложная с точки зрения безопасности обстановка негативно сказывается на приток в Эстонию как людей, так и капитала. Исправить ситуацию мог бы выход ярких эстонских компаний на фондовую биржу, считают ведущие эстонские венчурные инвесторы.
Сокращения персонала в технологических компаниях — первый признак тренда, когда значительная часть работников заменяется машинами, и к этому нужно готовиться прямо сейчас, пишет инвестор и консультант Сергей Аникин.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.