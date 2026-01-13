Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,1%316,48
  • OMX Riga−0,13%926,29
  • OMX Tallinn0,03%2 073,02
  • OMX Vilnius0,08%1 389,02
  • S&P 5000,16%6 977,27
  • DOW 300,17%49 590,2
  • Nasdaq 0,26%23 733,9
  • FTSE 100−0,02%10 138,68
  • Nikkei 2253,1%53 549,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,58
  • OMX Baltic0,1%316,48
  • OMX Riga−0,13%926,29
  • OMX Tallinn0,03%2 073,02
  • OMX Vilnius0,08%1 389,02
  • S&P 5000,16%6 977,27
  • DOW 300,17%49 590,2
  • Nasdaq 0,26%23 733,9
  • FTSE 100−0,02%10 138,68
  • Nikkei 2253,1%53 549,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,58
  • 13.01.26, 10:06

На Хийумаа выявлен птичий грипп

На Хийумаа в деревне Сяэре на ферме, где содержатся птицы около ста видов, выявлен птичий грипп.
Фото иллюстративное.
  • Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, владелец фермы сообщил о росте смертности среди птиц еще в пятницу, после чего были введены первичные ограничения. «Ферме сразу были назначены ограничения, запрещающие перемещение птиц, их ввоз и вывоз, а также обращение с продукцией и другими потенциально зараженными материалами, – отметил Калда. – У птиц были взяты пробы, и согласно полученным вчера результатам, подтверждено наличие особо опасного птичьего гриппа».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 05.12.25, 18:29
В Харьюмаа выявлен птичий грипп
В Харьюмаа, в Арукюла, был пойман лис с признаками болезни, и в его пробах выявили штамм вируса птичьего гриппа H5N1. Этот же штамм обнаружил Центр государственных лабораторных исследований и оценки рисков (LABRIS) у кур, принадлежащих птицеводу-любителю в Виймси. Все пять птиц погибли.
Новости
  • 18.04.25, 12:15
Мировой кризис куриных яиц мало влияет на производство в Эстонии
Хотя дефицит, вызванный птичьим гриппом и сотрясающий мировой рынок куриных яиц, начал влиять на спрос и в нашем регионе, до эстонских потребителей скачки цен пока не дошли.
Новости
  • 01.04.25, 13:08
Борьба на рынке яиц: эстонский производитель выдержал напор дешевых товаров и сохранил прибыльность
Эстонский производитель яиц Dava Foods, чья материнская компания находится в Дании, в прошлом году сумел сохранить оборот и прибыль на том же уровне, что и годом ранее. При этом компании пришлось конкурировать на рынке с дешевыми яйцами.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.01.26, 06:00
Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора»
2
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
3
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
4
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
5
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
6
Эпицентр
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал

Последние новости

Новости
  • 13.01.26, 10:51
В Балтийском море фиксируется рекордное количество помех в системах позиционирования судов
Новости
  • 13.01.26, 10:06
На Хийумаа выявлен птичий грипп
Новости
  • 13.01.26, 09:46
Казино Yolo Group намерено платить налог на азартные игры, несмотря на ошибку в законе
Mнения
  • 13.01.26, 08:57
Если не вмешаться, рынок действительно все решит – только не в нашу пользу
Новости
  • 13.01.26, 08:33
«Все в порядке». Налоговый долг престижного проекта приближается к миллиону
Биржа
  • 13.01.26, 06:00
Размер имеет значение: из замкнутого круга Балтийской биржи брезжит выход
Биржа
  • 12.01.26, 18:55
Mainor Ülemiste планирует выпуск облигаций
Новости
  • 12.01.26, 18:31
Подозреваемое в обрыве кабеля судно покинуло Финляндию под конвоем

Сейчас в фокусе

В прошлом году Налогово-таможенный департамент предотвратил больший налоговый ущерб, чем доначислил налогов.
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
Исполнительный директор InterVac Ирина Короткова показывает образцы продукции – пробирки для различных анализов крови.
Новости
  • 12.01.26, 06:00
Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора»
Аккумуляторы Donut Lab устанавливаются на электромотоциклы, которые производит расположенная под Таллинном компания Verge Motorcycles. Фото сделано на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
«Перспективы владельцев старой коммерческой недвижимости в долгосрочной перспективе остаются сложными. Особенно тяжелое положение у зданий классов B и C, которые расположены в менее привлекательных районах и отличаются низкой энергоэффективностью», – пишет руководитель по работе с бизнес-клиентами RE Kinnisvara Расмус Тали.
Mнения
  • 12.01.26, 13:29
Эксперт: владельцы старой недвижимости оказались в сложной ситуации
Архивное фото, 2005 год.
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
Новогодняя вечеринка OG Elektra соберет полный зал в спортивном комплексе Раквере.
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
Constellation Energy заключила с Microsoft 20-летний контракт на поставку электроэнергии и в связи с этим перезапустит АЭС «Три-Майл-Айленд».
Инвестор Тоомас
  • 12.01.26, 15:21
Инвестор Тоомас: бум строительства дата-центров подсказал интересную инвестиционную идею
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026