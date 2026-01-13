Назад 13.01.26, 10:06 На Хийумаа выявлен птичий грипп На Хийумаа в деревне Сяэре на ферме, где содержатся птицы около ста видов, выявлен птичий грипп.

Фото иллюстративное.

Foto: Andras Kralla

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, владелец фермы сообщил о росте смертности среди птиц еще в пятницу, после чего были введены первичные ограничения. «Ферме сразу были назначены ограничения, запрещающие перемещение птиц, их ввоз и вывоз, а также обращение с продукцией и другими потенциально зараженными материалами, – отметил Калда. – У птиц были взяты пробы, и согласно полученным вчера результатам, подтверждено наличие особо опасного птичьего гриппа».