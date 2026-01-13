На Хийумаа выявлен птичий грипп

На Хийумаа в деревне Сяэре на ферме, где содержатся птицы около ста видов, выявлен птичий грипп.
По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, владелец фермы сообщил о росте смертности среди птиц еще в пятницу, после чего были введены первичные ограничения. «Ферме сразу были назначены ограничения, запрещающие перемещение птиц, их ввоз и вывоз, а также обращение с продукцией и другими потенциально зараженными материалами, – отметил Калда. – У птиц были взяты пробы, и согласно полученным вчера результатам, подтверждено наличие особо опасного птичьего гриппа».
В Харьюмаа, в Арукюла, был пойман лис с признаками болезни, и в его пробах выявили штамм вируса птичьего гриппа H5N1. Этот же штамм обнаружил Центр государственных лабораторных исследований и оценки рисков (LABRIS) у кур, принадлежащих птицеводу-любителю в Виймси. Все пять птиц погибли.
Хотя дефицит, вызванный птичьим гриппом и сотрясающий мировой рынок куриных яиц, начал влиять на спрос и в нашем регионе, до эстонских потребителей скачки цен пока не дошли.
Эстонский производитель яиц Dava Foods, чья материнская компания находится в Дании, в прошлом году сумел сохранить оборот и прибыль на том же уровне, что и годом ранее. При этом компании пришлось конкурировать на рынке с дешевыми яйцами.
