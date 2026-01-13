Назад 13.01.26, 19:42 Тысячи работников культуры лишились зарплат из-за ошибки. Вину за просчет в законе об азартных играх перекладывают на Минфин Ошибка в Законе об азартных играх возникла в Министерстве финансов и может означать дыру в размере 2 млн евро. Несколько казино намерены платить налог до исправления ошибки, хотя неясно, как именно это делать.

Министр финансов Юрген Лиги заявил, что он и Министерство финансов подвергали критике снижение налогов.

Foto: Лийз Трейманн

В понедельник выяснилось, что закон о снижении налога на азартные игры был принят с ошибкой, которая дает онлайн-казино возможность в этом году не платить налог. В принятом и провозглашенном в декабре законе указано, что в этом году налог на азартные игры следует уплачивать в виде процента от суммы «игры на умение». На самом деле в законе должно быть выражение «игры на удачу», поскольку онлайн-казино предлагают именно игры на удачу.