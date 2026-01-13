Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%316,78
  • OMX Riga−0,09%928,08
  • OMX Tallinn0,23%2 075,45
  • OMX Vilnius0,42%1 393,41
  • S&P 500−0,34%6 953,75
  • DOW 30−0,66%49 260,55
  • Nasdaq −0,3%23 662,6
  • FTSE 100−0,03%10 137,35
  • Nikkei 2253,1%53 549,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,77
  • 13.01.26, 19:42

13.01.26, 19:42

Тысячи работников культуры лишились зарплат из-за ошибки. Вину за просчет в законе об азартных играх перекладывают на Минфин

Ошибка в Законе об азартных играх возникла в Министерстве финансов и может означать дыру в размере 2 млн евро. Несколько казино намерены платить налог до исправления ошибки, хотя неясно, как именно это делать.
Министр финансов Юрген Лиги заявил, что он и Министерство финансов подвергали критике снижение налогов.
  Министр финансов Юрген Лиги заявил, что он и Министерство финансов подвергали критике снижение налогов.
  • Foto: Лийз Трейманн
В понедельник выяснилось, что закон о снижении налога на азартные игры был принят с ошибкой, которая дает онлайн-казино возможность в этом году не платить налог. В принятом и провозглашенном в декабре законе указано, что в этом году налог на азартные игры следует уплачивать в виде процента от суммы «игры на умение». На самом деле в законе должно быть выражение «игры на удачу», поскольку онлайн-казино предлагают именно игры на удачу.
Союз организаторов азартных игр Эстонии: техническая ошибка в законе не меняет налоговых обязательств
Союз организаторов азартных игр Эстонии заявляет, что готов выполнять налоговые обязательства по смыслу закона, несмотря на техническую ошибку в его формулировке, которая исказила трактовку будущих правил для онлайн‑операторов и поставила под вопрос ожидавшиеся с 2026 года изменения в ставке налога.
Опечатка в законе дарит онлайн-казино год без налогов
Закон о снижении налога на азартные игры был принят с опечаткой, которая дает онлайн-казино возможность в этом году налог не платить.
Назначенный после казино-скандала генеральный директор покинул Baltcap
Генеральный директор инвестиционной компании Baltcap Эге Метсанди, который должен был навести порядок в компании после произошедшего в 2023 году литовского скандала, во вторник покинул свой пост.
Хенн Пыллуаас случайно проголосовал за снижение налога на онлайн-казино. «Я не поддерживаю этот законопроект!»
Единственным членом партии «Отечество», который проголосовал за снижение налога на онлайн-казино, оказался Хенн Пыллуаас. По его словам, он сделал это случайно.
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026