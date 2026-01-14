В ожидании беспилотных автомобилей: сеть 5G начнет расширяться
Телекоммуникационные мачты, которые будут возведены с помощью государственной поддержки вдоль автомобильных и железнодорожных трасс, обеспечат доступ к интернету в поездах, а в будущем – движение беспилотных автомобилей.
Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста
Foto: Liis Treimann
Министерство юстиции и цифрового развития предлагает 9,37 млн евро на строительство новых телекоммуникационных мачт вдоль основных автомагистралей и железных дорог Эстонии. По прогнозам, в рамках этой меры в стране появится от 40 до 50 новых мачт, при том что дефицит составляет 125 объектов.
