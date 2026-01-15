Компания Кристьяна Раху приобрела одну из крупнейших парковочных фирм Латвии

«Мы шутим, что тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить»

С сентября платные парковки в Таллинне станут значительно дешевле, поскольку государственный тендер выиграла компания Europark Estonia, а не Ühisteenused, которая предоставляла эту услугу в течение 25 лет.