Компания Кристьяна Раху приобрела одну из крупнейших парковочных фирм Латвии
Компания Ühisteenused, принадлежащая предпринимателям Кристьяну Раху, Прийту Койду и Хендо Приймяги, приобрела одну из крупнейших компаний по организации парковки в Латвии – Cityparks Latvia – и выходит на латвийский рынок.
Холдинговой компании UG Investments Кристьяна Раху принадлежит 45,01% Ühisteenused.
«Cityparks – компания с большой долей рынка, работающая в 12 городах Латвии. Мы рады выйти на рынок парковочных услуг наших южных соседей», – заявил руководитель Ühisteenused Хендо Приймяги в пресс-релизе.
