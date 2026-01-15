Деловые ведомости
  • 15.01.26, 18:56

Правительство разрешило использовать крупные автопоезда, но перевозчики радоваться не спешат

Государство разрешит запустить на главные шоссейные дороги 60-тонные грузовики, однако, по словам одного из участников рынка, в законопроекте с самого начала возникает несколько серьезных «но».
По словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, новый проект Закона о дорожном движении введет четыре изменения, которые будут сведены к минимуму, и одно, которое будет улучшено.
Новый проект Закона о дорожном движении, который сегодня был направлен правительством в Рийгикогу, введет четыре изменения, которые будут сведены к минимуму, и одно, которое будет улучшено, пообещал на правительственной пресс-конференции министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
