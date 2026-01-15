Правительство разрешило использовать крупные автопоезда, но перевозчики радоваться не спешат

По словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, новый проект Закона о дорожном движении введет четыре изменения, которые будут сведены к минимуму, и одно, которое будет улучшено.
Foto: Андрас Кралла
Новый проект Закона о дорожном движении, который сегодня был направлен правительством в Рийгикогу, введет четыре изменения, которые будут сведены к минимуму, и одно, которое будет улучшено, пообещал на правительственной пресс-конференции министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Логистический рынок достиг своего дна: фрахтовые ставки снизились практически по всем направлениям, маржинальность упала, а сектор автоперевозок продолжает бороться за выживание. В новом году, однако, многое будет зависеть от геополитических факторов, говорят представители отрасли.
По мнению предпринимателя Данила Игнатенко, Эстония – неподходящая для ведения бизнеса страна, поэтому он и его компании стараются вести здесь бизнес как можно меньше, при этом сохраняя головной офис в стране. Он считает, что Эстония потеряла свое конкурентное преимущество, искусственно задрав зарплаты, а жесткая политика в отношении России мешает вести бизнес.