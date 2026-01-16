Мустонен: рынок недвижимости еще более отчетливо сместится в сторону покупателей

Рынок недвижимости довольно тесно связан с общим состоянием экономики, и в этом плане последние три года были довольно тяжелыми, что отражается и на финансовых результатах застройщиков, отмечает член правления Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд в интервью тематическому порталу kinnisvarauudised.ee.