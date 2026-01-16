Мустонен: рынок недвижимости еще более отчетливо сместится в сторону покупателей
По словам исполнительного директора Arco Vara Кристины Мустонен, все более очевидным становится тот факт, что на фоне разрастающегося переизбытка предложения рост цен прежде всего на новое жилье звучит нереалистично.
Государство упростило выдачу кредитов в сельской местности, расширив действие государственного поручительства по жилищным кредитам для сельских районов на большее число регионов и повысив верхний предел поручительства до 150 000 евро. Пока господдержку по жилищным кредитам в сельской местности акцептует только банк Coop.
Рынок недвижимости довольно тесно связан с общим состоянием экономики, и в этом плане последние три года были довольно тяжелыми, что отражается и на финансовых результатах застройщиков, отмечает член правления Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд в интервью тематическому порталу kinnisvarauudised.ee.
На вторичном рынке Таллинна цены на квартиры неуклонно растут, однако застройщики пока не осмеливаются думать о повышении цен. Состояние сегмента коммерческой недвижимости остается печальным, хотя и там наиболее оптимистично настроенные участники рынка в этом году ожидают перелома.
Исполнительный директор EfTEN Capital Кристьян Тамла представил обзор десяти тенденций нового года на рынке недвижимости стран Балтии. Он прогнозирует, что связанный с экономическим ростом оптимизм дойдет до рынка жилья, но пока еще не затронет коммерческую недвижимость.