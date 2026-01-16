Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%314,54
  • OMX Riga0,13%931,34
  • OMX Tallinn0,11%2 056,69
  • OMX Vilnius0,11%1 398,95
  • S&P 5000,00%6 796,86
  • DOW 300,00%48 488,59
  • Nasdaq −2,39%22 954,32
  • FTSE 1000,15%10 141,89
  • Nikkei 225−0,41%52 774,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,67
  • 21.01.26, 15:45

Мустонен: рынок недвижимости еще более отчетливо сместится в сторону покупателей

По словам исполнительного директора Arco Vara Кристины Мустонен, все более очевидным становится тот факт, что на фоне разрастающегося переизбытка предложения рост цен прежде всего на новое жилье звучит нереалистично.
Исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен рассказала о перспективах рынка недвижимости.
  • Исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен рассказала о перспективах рынка недвижимости.
  • Foto: Лийз Трейманн
