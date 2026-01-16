Обжегшийся в Германии деревообработчик обанкротился. «Я поступал правильно»
По словам владельца компании, для Tenter, производящей деревянные конструкции зданий, могла стать роковой слишком смелая экспансия. При этом как минимум часть бизнеса продолжится в новой фирме, которой руководят работники Tenter.
Tenter в том числе производила и устанавливала деревянные кровельные конструкции.
Foto: Veiko Tokman
«Как, может быть, слышно по моему голосу — в октябре я сбросил десятки килограммов, — сегодня я в каком-то смысле смирился с происходящим: в бизнесе всякое случается, это часть дела», — рассказал владелец Tenter и бывший член правления Мартин Марьяпуу.
