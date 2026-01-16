Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,24%318,04
  • OMX Riga0,52%938,52
  • OMX Tallinn0,25%2 083,85
  • OMX Vilnius0,44%1 400,59
  • S&P 5000,26%6 944,47
  • DOW 300,6%49 442,44
  • Nasdaq 0,25%23 530,02
  • FTSE 1000,54%10 238,94
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,81
  • 16.01.26, 08:31

Обжегшийся в Германии деревообработчик обанкротился. «Я поступал правильно»

По словам владельца компании, для Tenter, производящей деревянные конструкции зданий, могла стать роковой слишком смелая экспансия. При этом как минимум часть бизнеса продолжится в новой фирме, которой руководят работники Tenter.
Tenter в том числе производила и устанавливала деревянные кровельные конструкции.
  • Tenter в том числе производила и устанавливала деревянные кровельные конструкции.
  • Foto: Veiko Tokman
«Как, может быть, слышно по моему голосу — в октябре я сбросил десятки килограммов, — сегодня я в каком-то смысле смирился с происходящим: в бизнесе всякое случается, это часть дела», — рассказал владелец Tenter и бывший член правления Мартин Марьяпуу.
