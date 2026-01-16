Прибыль есть, стабильности нет: Sunorek ищет опору на шатком рынке

Производитель технических и текстильных штор Sunorek – компания с крупнейшей налоговой задолженностью в секторе текстильной и швейной промышленности. Задолженность достигает почти 130 000 евро, большая часть которой – это налог с оборота, однако вся сумма долга была рассрочена и выплачивается в соответствии с графиком, согласованным с государством.