Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%317,96
  • OMX Riga0,41%935,68
  • OMX Tallinn0,18%2 078,57
  • OMX Vilnius0,22%1 414,86
  • S&P 5000,17%6 924,91
  • DOW 30−0,48%49 144,97
  • Nasdaq 0,58%23 571,2
  • FTSE 100−0,12%10 137,9
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,74
  • OMX Baltic0,08%317,96
  • OMX Riga0,41%935,68
  • OMX Tallinn0,18%2 078,57
  • OMX Vilnius0,22%1 414,86
  • S&P 5000,17%6 924,91
  • DOW 30−0,48%49 144,97
  • Nasdaq 0,58%23 571,2
  • FTSE 100−0,12%10 137,9
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,74
  • 23.01.26, 17:34

Привлекшая миллионы оборонная компания ходатайствует о санации

Разрабатывающая программное обеспечение для управления разведданными на базе искусственного интеллектa компания SensusQ подала в суд заявление о санации. В то же время член правления компания уверяет, что делать поспешные выводы не стоит.
Осенью SensusQ, Nortal и южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания новой системы боевого управления. В центре – сооснователь и член правления Sensus Septima Вилликo Нурмоя.
  • Осенью SensusQ, Nortal и южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания новой системы боевого управления. В центре – сооснователь и член правления Sensus Septima Вилликo Нурмоя.
  • Foto: Erakogu
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 18.01.26, 11:39
Составлен первый ТОП оборонной промышленности: в списке 19 компаний
К числу отраслевых ТОПов в этом году добавился новый – ТОП оборонной промышленности. Из‑за строгих критериев отбора список оказался компактным – всего 19 компаний.
Биржа
  • 08.01.26, 13:54
Самые популярные акции года: оборонная промышленность и производители чипов захватили портфели эстонских инвесторов
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Новости
  • 06.01.26, 16:36
За ростом в обрабатывающей промышленности стоят лишь несколько компаний. «В прошлом году мы выросли вдвое»
Объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вырос на 4,5%, при этом почти три четверти роста пришлось всего на два вида деятельности.
Новости
  • 14.01.26, 14:12
Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
2
Новости
  • 20.01.26, 18:18
Предприниматель намерен построить большой спа в маленькой деревне. «Мы плывем против течения»
3
Mнения
  • 21.01.26, 12:51
Машиностроитель: в Эстонии миллионы квадратных метров мертвого советского капитала – давайте оживим их
4
Новости
  • 22.01.26, 09:01
Фирму, импортировавшую из России битум, признали виновной в нарушении санкций
5
Новости
  • 22.01.26, 12:34
Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата
6
Новости
  • 22.01.26, 06:00
Снова на взлет? Эстонская авиакомпания выходца из России обещает выйти в прибыль после санации

Последние новости

Новости
  • 23.01.26, 18:14
В УДО отказано: бывший ресторатор не убедил суд в готовности измениться
Новости
  • 23.01.26, 17:34
Привлекшая миллионы оборонная компания ходатайствует о санации
Mнения
  • 23.01.26, 16:54
Делов-то: не нужен нам берег гренландский! Европу учат поступать по-пацански
Новости
  • 23.01.26, 16:18
Чиновник просматривал данные посторонних людей. Патентный департамент начал расследование
Новости
  • 23.01.26, 14:52
В Эстонии выбрали лучшие стартапы: триумфатором церемонии стал Veriff
Подсказка
  • 23.01.26, 13:49
Опасная фраза в строительстве: «Сделайте, а о деньгах поговорим потом!»
Биржа
  • 23.01.26, 13:28
В Amazon ожидается масштабная волна сокращений
Mнения
  • 23.01.26, 12:45
Борьба за дешевое отопление в Нарве похожа на заговаривание хвори вместо лечения

Сейчас в фокусе

Руководство пережившей резкое падение прибыли эстонской авиакомпании Fort Aero утверждает, что в результате санации в 2025 году предприятие снова вышло в плюс. Фирма сконцентрировалась на услуге обслуживании самолетов на земле.
Новости
  • 22.01.26, 06:00
Снова на взлет? Эстонская авиакомпания выходца из России обещает выйти в прибыль после санации
Председатель правления компании Keystone Shipping Денис Пискунов еще в 2023 году утверждал, что с началом полномасштабной войны предприятие прекратило торговлю с Россией. Суд с ним не согласился.
Новости
  • 22.01.26, 09:01
Фирму, импортировавшую из России битум, признали виновной в нарушении санкций
Кристина Мустонен на некоторое время останется в Arco Vara, чтобы передать свои обязанности новому руководителю. Новых планов она пока не строит.
Новости
  • 22.01.26, 13:23
Мустонен – о неожиданном уходе из Arco Vara: «Это было непростое решение»
Последствия пожара в ресторане Tbilisi на улице Пикк в Старом Таллинне. Из-за возгорания в системе вентиляции пострадали крыши двух старинных зданий.
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
Среди обнаруженных нами компаний были заведения общепита разного типа, часть из которых работает и как обычные физические точки.
Новости
  • 22.01.26, 08:39
«Как вы сказали? Продовольственный департамент?» На Bolt и Wolt проникают заведения без разрешений
Эстонское подразделение производило для материнской компании волоконно-оптические кабели, используемые при строительстве интернет- и мобильных сетей связи.
Новости
  • 22.01.26, 12:34
Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата
Кристина Мустонен.
Новости
  • 22.01.26, 09:51
Руководитель Arco Vara покидает должность
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026