Привлекшая миллионы оборонная компания ходатайствует о санации
Разрабатывающая программное обеспечение для управления разведданными на базе искусственного интеллектa компания SensusQ подала в суд заявление о санации. В то же время член правления компания уверяет, что делать поспешные выводы не стоит.
Осенью SensusQ, Nortal и южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания новой системы боевого управления. В центре – сооснователь и член правления Sensus Septima Вилликo Нурмоя.
Foto: Erakogu
