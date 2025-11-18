Крупный предприниматель обвиняет Каю Каллас в клевете и требует опровержения

Предприниматель, член партии «Отечество» и ее крупный спонсор Парвел Пруунсильд еще в 2023 году потребовал от Каи Каллас опровержения недостоверных фактов. Однако тогда Каллас с этим не согласилась, вследствие чего в 2023 году соответствующее требование было предъявлено бывшему премьер‑министру официально.
Foto: Jassu Hertsmann
Речь идет о пресс-конференции правительства летом 2023 года, на которой Кая Каллас отвечала на вопросы журналистов. В центре внимания – вопрос журналиста Delfi: «Парвел Пруунсильд поддержал оппозиционные партии на общую сумму в миллион евро. Как коалиция это оценивает? Может ли это повлиять на независимость партий?» В то время в оппозиции находились Центристская партия, «Отечество» и EKRE.
