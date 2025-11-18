Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,2%290,9
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,02%1 907,18
  • OMX Vilnius0,09%1 273,02
  • S&P 500−0,92%6 672,41
  • DOW 30−1,18%46 590,24
  • Nasdaq −0,84%22 708,07
  • FTSE 100−0,84%9 594,22
  • Nikkei 225−3,22%48 702,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,97
  18.11.25, 10:32

Крупный предприниматель обвиняет Каю Каллас в клевете и требует опровержения

Предприниматель Парвел Пруунсильд по-прежнему требует от бывшего премьер-министра Каи Каллас опровержения недостоверных фактов, сказанных о нем, и выплаты компенсации ущерба.
Предприниматель, член партии «Отечество» и ее крупный спонсор Парвел Пруунсильд еще в 2023 году потребовал от Каи Каллас опровержения недостоверных фактов. Однако тогда Каллас с этим не согласилась, вследствие чего в 2023 году соответствующее требование было предъявлено бывшему премьер‑министру официально.
  • Предприниматель, член партии «Отечество» и ее крупный спонсор Парвел Пруунсильд еще в 2023 году потребовал от Каи Каллас опровержения недостоверных фактов. Однако тогда Каллас с этим не согласилась, вследствие чего в 2023 году соответствующее требование было предъявлено бывшему премьер‑министру официально.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Речь идет о пресс-конференции правительства летом 2023 года, на которой Кая Каллас отвечала на вопросы журналистов. В центре внимания – вопрос журналиста Delfi: «Парвел Пруунсильд поддержал оппозиционные партии на общую сумму в миллион евро. Как коалиция это оценивает? Может ли это повлиять на независимость партий?» В то время в оппозиции находились Центристская партия, «Отечество» и EKRE.
