  • 17.11.25, 06:00

Миллионный кредит, счета по 600 евро и спор с кафе «Нарва»: старый дом стал заложником войны в квартирном товариществе

Судебные тяжбы, большой кредит и незаконченный ремонт – такова грустная реальность дома номер 10 по Нарвскому шоссе. Вот уже несколько лет длится непримиримая война: жильцы подозревают сговор между членами правления, ремонтной фирмой, надзором и управляющей компанией, за которой стоит депутат Рийгикогу от Центристской партии.
Ремонт дома на Нарвском шоссе длится уже не один год.
  Ремонт дома на Нарвском шоссе длится уже не один год.
  • Foto: Частный архив
Построенный в 1939 году и переживший пожар в 44-м году пятиэтажный дом на углу Нарвского шоссе и улицы Реймана восстановили уже после войны. В 90-е, когда наследница хотела вернуть здание себе в ходе реформы собственности, жильцы его отстояли. А вот смогут ли они закончить «мирными переговорами» конфликт с правлением квартирного товарищества – большой вопрос.
