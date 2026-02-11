Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,51%318,5
  • OMX Riga0,29%896,58
  • OMX Tallinn0,12%2 081,74
  • OMX Vilnius0,16%1 406
  • S&P 500−0,33%6 941,81
  • DOW 300,1%50 188,14
  • Nasdaq −0,59%23 102,48
  • FTSE 1000,44%10 398,99
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,28
  • 11.02.26, 10:07

Иностранные туристы оставили в Эстонии полтора миллиарда евро

В прошлом году Эстонию посетили 4,6 миллиона иностранных туристов, увеличилось как число гостей, так и их расходы в стране.
Согласно данным Банка Эстонии, в стране побывало значительно больше туристов, совершивших многодневные поездки, чем зафиксировано в гостиницах Эстонии по данным Департамента статистики.
  • Согласно данным Банка Эстонии, в стране побывало значительно больше туристов, совершивших многодневные поездки, чем зафиксировано в гостиницах Эстонии по данным Департамента статистики.
  • Foto: Andras Kralla
В 2025 году Эстонию посетили 4,6 миллиона иностранных туристов – на 230 тысяч, или 5%, больше, чем годом ранее, следует из данных Банка Эстонии. Расходы гостей составили 1,48 миллиарда евро, что почти на 9% больше, чем в предыдущем году.
Новости
  • 10.02.26, 08:53
В гостиницах стало чуть больше туристов
В декабре превысили показатели рекордного года
В эстонских предприятиях размещения остановилось около 3,7 млн туристов – на 2% больше, чем годом ранее, однако все же меньше, чем в 2019 году.
Новости
  • 09.01.26, 09:54
Иностранцы активнее приезжали в Эстонию, местный туризм не вырос
По данным Департамента статистики, в ноябре 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 254 989 туристов, что на 3% больше, чем в том же месяце годом ранее. Зарубежных туристов было на 7% больше, число местных туристов не выросло.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

