Иностранные туристы оставили в Эстонии полтора миллиарда евро

В прошлом году Эстонию посетили 4,6 миллиона иностранных туристов, увеличилось как число гостей, так и их расходы в стране.
- Согласно данным Банка Эстонии, в стране побывало значительно больше туристов, совершивших многодневные поездки, чем зафиксировано в гостиницах Эстонии по данным Департамента статистики.
- Foto: Andras Kralla
В 2025 году Эстонию посетили 4,6 миллиона иностранных туристов – на 230 тысяч, или 5%, больше, чем годом ранее, следует из данных Банка Эстонии. Расходы гостей составили 1,48 миллиарда евро, что почти на 9% больше, чем в предыдущем году.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В декабре превысили показатели рекордного года
В эстонских предприятиях размещения остановилось около 3,7 млн туристов – на 2% больше, чем годом ранее, однако все же меньше, чем в 2019 году.
По данным Департамента статистики, в ноябре 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 254 989 туристов, что на 3% больше, чем в том же месяце годом ранее. Зарубежных туристов было на 7% больше, число местных туристов не выросло.
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.