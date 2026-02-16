Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24

По статистике две трети жителей Эстонии совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо жесткой ценовой конкуренции, эстонским продавцам пришлось приводить свои сайты в соответствие с недавно вступившими в силу требованиями цифровой доступности ЕС, иначе они рискуют получить денежный штраф до 20 000 евро. Но предприниматели не унывают и говорят, что выигрывают за счет надежности.