  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,08%2 076,69
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,35%10 483,29
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,98
  16.02.26, 14:13

Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24

Из круга владельцев мебельного интернет-магазина ON24 вышел его сооснователь Пеэп Кульд, и теперь компания полностью принадлежит фирмам Арно и Арти Кюттов.
Доля Арно Кюти в магазине товаров для интерьера ON24 увеличилась в результате сделки с 36% до почти 66%.
  Доля Арно Кюти в магазине товаров для интерьера ON24 увеличилась в результате сделки с 36% до почти 66%.
  • Foto: Raul Mee
Из состава владельцев ON24 выбыла принадлежащая Пеэпу Кульду компания BAGIRA OÜ, которой ранее принадлежало 29,28% акций ON24.
Новости
  • 15.07.25, 06:00
Суровая реальность интернет-магазинов: жесткая конкуренция с Китаем и новые требования ЕС
По статистике две трети жителей Эстонии совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо жесткой ценовой конкуренции, эстонским продавцам пришлось приводить свои сайты в соответствие с недавно вступившими в силу требованиями цифровой доступности ЕС, иначе они рискуют получить денежный штраф до 20 000 евро. Но предприниматели не унывают и говорят, что выигрывают за счет надежности.
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
Компания DLB Trading, управляющая интернет-магазином Kaup24, в 2024 году при обороте почти 29 млн евро получила 0,2 млн евро операционной прибыли.
Биржа
  • 16.09.25, 17:41
Cleveron вышла в прибыль впервые с 2020 года
Производитель посылочных автоматов и роботизированных решений для логистики Cleveron, который четыре года подряд работал с убытками и еще недавно несколько раз сокращал персонал, сумел нарастить как прибыль, так и оборот.
Новости
  • 20.03.24, 16:05
Cleveron до сих пор ищет нового руководителя, Арти Кютт покинул правление
Поиски нового руководителя Cleveron, продолжающиеся с октября, пока так и не увенчались успехом. В то же время бывший руководитель Cleveron Арти Кютт покинул правление компании, освободив место своему преемнику.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
5
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
6
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

Новости
  • 16.02.26, 15:51
Департамент статистики на пике энергокризиса завысил оценку инфляции на 1,8%
Новости
  • 16.02.26, 14:13
Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24
Новости
  • 16.02.26, 13:48
Продавец оборудования требует через суд погашения долга от находящегося на грани банкротства завода E-Piim
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Новости
  • 16.02.26, 12:54
Apollo Group планирует привлечь 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже
Новости
  • 16.02.26, 12:38
Рейн Кильк строит в Южной Эстонии крупный аккумуляторный парк
Новости
  • 16.02.26, 11:45
Крупнейший в Эстонии солнечный парк Evecon получил солидные инвестиции
Новости
  • 16.02.26, 10:40
Рынок труда в 2025 году: безработица среди молодежи и мужчин выросла, среди женщин – сократилась

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

