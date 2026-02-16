Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24

По статистике две трети жителей Эстонии совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо жесткой ценовой конкуренции, эстонским продавцам пришлось приводить свои сайты в соответствие с недавно вступившими в силу требованиями цифровой доступности ЕС, иначе они рискуют получить денежный штраф до 20 000 евро. Но предприниматели не унывают и говорят, что выигрывают за счет надежности.
Производитель посылочных автоматов и роботизированных решений для логистики Cleveron, который четыре года подряд работал с убытками и еще недавно несколько раз сокращал персонал, сумел нарастить как прибыль, так и оборот.
Поиски нового руководителя Cleveron, продолжающиеся с октября, пока так и не увенчались успехом. В то же время бывший руководитель Cleveron Арти Кютт покинул правление компании, освободив место своему преемнику.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.