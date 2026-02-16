Назад 16.02.26, 16:08 Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального Руководство России «решительно отвергает» обвинения в свой адрес в отравлении оппозиционера Алексея Навального и считает их «предвзятыми и ни на чем не основанными». Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Foto: Shutterstock

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о результатах обследования образцов биоматериалов Навального «информационным вбросом», сделанным якобы для того, чтобы «отвлечь внимание от насущных проблем Запада», передает DW.

Накануне правительства Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции заявили, что Навальный «с высокой долей вероятности» умер от отравления эпибатидином – ядом, извлекаемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Как говорится в позиции этих стран, их лаборатории обнаружили следы токсина в образцах биоматериалов политика. Совместное заявление МИД пяти государств, датированное 14 февраля, было опубликовано британским внешнеполитическим ведомством.

В сообщении отмечается, что лягушки-древолазы обитают в Южной Америке, не встречаются в России и не вырабатывают эпибатидин в неволе. В британском МИД добавили, что «только российское государство обладало средствами, мотивом и возможностью использовать этот смертоносный токсин против Навального во время его заключения в российской исправительной колонии в Сибири». В отдельном заявлении Лондона подчеркивается: «Мы считаем его (российское государство – прим. ред.) ответственным за его смерть».

Статья продолжается после рекламы

Главы МИД пяти стран также заявили, что 14 февраля передали генеральному директору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о нарушении российской стороной Конвенции о химическом оружии.

На выводы пяти европейских государств отреагировали политики и общественные деятели в разных странах. Юлия Навальная 14 февраля заявила, что сразу после смерти ее мужа в колонии за Полярным кругом было ясно, что речь идет об убийстве, но теперь «эти слова стали научно доказанным фактом». Она также выразила надежду, что однажды Владимир Путин «окажется на скамье подсудимых и ответит за все, что он делал эти годы».

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя ситуацию, подчеркнул, что отравлением оппозиционера в тюрьме Москва показала «свое уродливое лицо», и «это должны знать все, кто думает, что на другой стороне есть честный партнер, которому действительно важны мир, взаимопонимание и человечность». Госсекретарь США Марко Рубио назвал заявление пяти европейских стран «тревожным». Писательница и публицистка Энн Эпплбаум, в свою очередь, отметила: «Я думаю, это должно укрепить наше понимание, что Россия – не нормальное государство. Это криминальное государство, которое убивает своих врагов».

Кроме того, участники Платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 15 февраля опубликовали совместное заявление, в котором назвали отравление Навального «закономерным звеном в цепи системных преступлений кремлевского режима против собственных граждан и граждан иностранных государств». Представители российских демократических сил призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений путинского режима – «от убийства Навального и других политических оппонентов Кремля до военных преступлений в Украине и на территории самой России».

Алексей Навальный в августе 2020 года потерял сознание на борту рейса Томск-Москва, после чего самолет экстренно посадили в Омске, где политику оказали первую помощь. Через несколько дней его, не приходящего в сознание, перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где продолжились лечение и реабилитация. Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии, проведя токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию, где был задержан и осужден. Спустя три года, 16 февраля 2024 года, политик, которого называли главным политическим соперником Владимира Путина, при невыясненных обстоятельствах умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал многолетний срок. По данным The Insider и Der Spiegel, после смерти Навального семье политика удалось вывезти из России образцы его биоматериалов.