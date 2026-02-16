Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,19%10 466,53
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,92
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,19%10 466,53
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,92
  • 16.02.26, 16:08

Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального

Руководство России «решительно отвергает» обвинения в свой адрес в отравлении оппозиционера Алексея Навального и считает их «предвзятыми и ни на чем не основанными». Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
  • Foto: Shutterstock
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о результатах обследования образцов биоматериалов Навального «информационным вбросом», сделанным якобы для того, чтобы «отвлечь внимание от насущных проблем Запада», передает DW.
Накануне правительства Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции заявили, что Навальный «с высокой долей вероятности» умер от отравления эпибатидином – ядом, извлекаемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Как говорится в позиции этих стран, их лаборатории обнаружили следы токсина в образцах биоматериалов политика. Совместное заявление МИД пяти государств, датированное 14 февраля, было опубликовано британским внешнеполитическим ведомством.
В сообщении отмечается, что лягушки-древолазы обитают в Южной Америке, не встречаются в России и не вырабатывают эпибатидин в неволе. В британском МИД добавили, что «только российское государство обладало средствами, мотивом и возможностью использовать этот смертоносный токсин против Навального во время его заключения в российской исправительной колонии в Сибири». В отдельном заявлении Лондона подчеркивается: «Мы считаем его (российское государство – прим. ред.) ответственным за его смерть».

Статья продолжается после рекламы

Главы МИД пяти стран также заявили, что 14 февраля передали генеральному директору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о нарушении российской стороной Конвенции о химическом оружии.
На выводы пяти европейских государств отреагировали политики и общественные деятели в разных странах. Юлия Навальная 14 февраля заявила, что сразу после смерти ее мужа в колонии за Полярным кругом было ясно, что речь идет об убийстве, но теперь «эти слова стали научно доказанным фактом». Она также выразила надежду, что однажды Владимир Путин «окажется на скамье подсудимых и ответит за все, что он делал эти годы».
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя ситуацию, подчеркнул, что отравлением оппозиционера в тюрьме Москва показала «свое уродливое лицо», и «это должны знать все, кто думает, что на другой стороне есть честный партнер, которому действительно важны мир, взаимопонимание и человечность». Госсекретарь США Марко Рубио назвал заявление пяти европейских стран «тревожным». Писательница и публицистка Энн Эпплбаум, в свою очередь, отметила: «Я думаю, это должно укрепить наше понимание, что Россия – не нормальное государство. Это криминальное государство, которое убивает своих врагов».
Кроме того, участники Платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 15 февраля опубликовали совместное заявление, в котором назвали отравление Навального «закономерным звеном в цепи системных преступлений кремлевского режима против собственных граждан и граждан иностранных государств». Представители российских демократических сил призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений путинского режима – «от убийства Навального и других политических оппонентов Кремля до военных преступлений в Украине и на территории самой России».
Алексей Навальный в августе 2020 года потерял сознание на борту рейса Томск-Москва, после чего самолет экстренно посадили в Омске, где политику оказали первую помощь. Через несколько дней его, не приходящего в сознание, перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где продолжились лечение и реабилитация. Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии, проведя токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.
В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию, где был задержан и осужден. Спустя три года, 16 февраля 2024 года, политик, которого называли главным политическим соперником Владимира Путина, при невыясненных обстоятельствах умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал многолетний срок. По данным The Insider и Der Spiegel, после смерти Навального семье политика удалось вывезти из России образцы его биоматериалов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Юлия Навальная заявляет, что президент РФ Владимир Путин убил ее мужа.
  • 17.09.25, 15:38
Юлия Навальная: Алексея Навального отравили в колонии
Галерея: в Москве прощаются с Алексеем Навальным
  • 01.03.24, 13:54
Галерея: в Москве прощаются с Алексеем Навальным
обновлено
Алексей Навальный.
  • 24.02.24, 13:19
Матери Навального поставили ультиматум: или тайные похороны, или тело не отдадут
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
5
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
6
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

Последние новости

Подсказка
  • 16.02.26, 16:35
Договор члена правления: как он влияет на отпуск по беременности и родам и родительский отпуск
Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
Новости
  • 16.02.26, 16:08
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
Новости
  • 16.02.26, 15:51
Департамент статистики на пике энергокризиса завысил оценку инфляции на 1,8%
Новости
  • 16.02.26, 14:13
Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24
Новости
  • 16.02.26, 13:48
Продавец оборудования требует через суд погашения долга от находящегося на грани банкротства завода E-Piim
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Новости
  • 16.02.26, 12:54
Apollo Group планирует привлечь 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже

Сейчас в фокусе

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026