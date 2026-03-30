Назад 30.03.26, 09:48 Розничные продажи в феврале выросли на 5% В феврале доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 840 млн евро. По данным Департамента статистики, по сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж увеличился на 5%.

Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился по сравнению с февралем 2025 года на 17%.

Foto: Liis Treimann

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в январе этого года объем продаж у предприятий розничной торговли снова начал расти и увеличивается уже второй месяц подряд. «Стоит добавить, что в феврале объем увеличился в более медленном темпе, чем в январе», — сказала она.