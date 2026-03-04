Назад 04.03.26, 09:51 Бизнес-услуги заняли наибольшую долю в структуре экспорта Внешняя торговля услугами в 2025 году продолжила расти. По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в четвертом квартале экспорт услуг увеличился на 8%, а импорт — на 6%.

Финляндия сохранила статус ключевого партнера Эстонии по экспорту услуг.

Foto: Andras Kralla

В текущих ценах объем экспорта составил 3,6 миллиарда евро, импорта — 2,8 миллиарда евро. По итогам всего года экспорт вырос на 10% и достиг 13,8 миллиарда евро, тогда как импорт увеличился на 11% — до 10,6 миллиарда евро.