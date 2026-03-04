Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,49%312,81
  • OMX Riga0,22%897,75
  • OMX Tallinn0,17%2 082,99
  • OMX Vilnius−0,33%1 364,36
  • S&P 500−0,94%6 816,63
  • DOW 30−0,83%48 501,27
  • Nasdaq −1,02%22 516,69
  • FTSE 1000,12%10 497,13
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,74
  • OMX Baltic0,49%312,81
  • OMX Riga0,22%897,75
  • OMX Tallinn0,17%2 082,99
  • OMX Vilnius−0,33%1 364,36
  • S&P 500−0,94%6 816,63
  • DOW 30−0,83%48 501,27
  • Nasdaq −1,02%22 516,69
  • FTSE 1000,12%10 497,13
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,74
  • 04.03.26, 09:51

Бизнес-услуги заняли наибольшую долю в структуре экспорта

Внешняя торговля услугами в 2025 году продолжила расти. По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в четвертом квартале экспорт услуг увеличился на 8%, а импорт — на 6%.
Финляндия сохранила статус ключевого партнера Эстонии по экспорту услуг.
  • Финляндия сохранила статус ключевого партнера Эстонии по экспорту услуг.
  • Foto: Andras Kralla
В текущих ценах объем экспорта составил 3,6 миллиарда евро, импорта — 2,8 миллиарда евро. По итогам всего года экспорт вырос на 10% и достиг 13,8 миллиарда евро, тогда как импорт увеличился на 11% — до 10,6 миллиарда евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.03.26, 09:47
Рост экономики в четвертом квартале обеспечила промышленность. «2025 год был лучшим за последние три года»
ВВП Эстонии в четвертом квартале вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам 2025 года увеличился на 0,6%, сообщил Департамент статистики.
Новости
  • 21.02.26, 11:01
«15 грузовиков попкорна в месяц»: эстонский производитель снеков резко увеличивает поставки в Швецию
Эстонский производитель снеков Balsnack увеличивает поставки на шведский рынок. По новому контракту компания будет ежемесячно отправлять в сеть магазинов Dollarstore 15 грузовиков с попкорном. В Balsnack утверждают, что при необходимости могли бы обеспечить и вдвое больший объем.
Новости
  • 16.02.26, 13:48
Продавец оборудования требует через суд погашения долга от находящегося на грани банкротства завода E-Piim
В среду в здании суда в Пайде Пярнуский уездный суд рассмотрит иск поставщика упаковочного оборудования Baltic Pack Est против компании E-Piim Tootmine.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
2
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
3
Новости
  • 02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
4
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
5
Новости
  • 03.03.26, 08:35
Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело
6
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?

Последние новости

Новости
  • 04.03.26, 11:29
Eesti Post сумела выйти в прибыль
Подсказка
  • 04.03.26, 10:38
Что происходит с совместным жилищным кредитом, если пара расстаётся?
Новости
  • 04.03.26, 09:51
Бизнес-услуги заняли наибольшую долю в структуре экспорта
Новости
  • 04.03.26, 08:36
Предприниматель собирается подать в суд из-за сбоев в строительном регистре
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
Новости
  • 03.03.26, 18:58
Цахкна ведёт переговоры о вывозе граждан Эстонии с Ближнего Востока
Интервью
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
Биржа
  • 03.03.26, 17:05
В дальнейшем LHV намерен выплачивать более щедрые дивиденды

Сейчас в фокусе

Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Несколько лет назад Инфобанк Äripäev подсчитал, что Лаури Хансберг помог исчезнуть с рынка 1,2 миллиона евро. «На самом деле должно быть больше», – тогда оценил эти подсчеты сам Хансберг.
Новости
  • 03.03.26, 08:35
Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело
Банан, приклеенный скотчем к стене, намекает на провокационную работу художника Маурицио Каттелана «Комедиант» (2019): художник приклеил серебристым скотчем банан к белой стене. Работу продали за шесть миллионов долларов. Журналисты Äripäev тоже вдохновились бананом на стене. На фото – предприниматель Нейнар Сели, который для этого материала рассказал о том, как впервые попробовал бананы.
Эпицентр
  • 03.03.26, 06:00
Воротилы бизнеса вспоминают свой первый банан. Для Гросса он как первая любовь, Сели поделил фрукт с братом
Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.
Интервью
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель.
Биржа
  • 03.03.26, 10:28
Apollo Group начинает подписку на облигации
Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Эрки Килу меняет рабочее место в Лондоне на Таллинн.
Биржа
  • 03.03.26, 09:47
Новым председателем правления LHV Pank станет Эрки Килу
LHV планирует выплатить рекордные дивиденды
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026