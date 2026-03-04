Бизнес-услуги заняли наибольшую долю в структуре экспорта

Финляндия сохранила статус ключевого партнера Эстонии по экспорту услуг.
Foto: Andras Kralla
В текущих ценах объем экспорта составил 3,6 миллиарда евро, импорта — 2,8 миллиарда евро. По итогам всего года экспорт вырос на 10% и достиг 13,8 миллиарда евро, тогда как импорт увеличился на 11% — до 10,6 миллиарда евро.
Эстонский производитель снеков Balsnack увеличивает поставки на шведский рынок. По новому контракту компания будет ежемесячно отправлять в сеть магазинов Dollarstore 15 грузовиков с попкорном. В Balsnack утверждают, что при необходимости могли бы обеспечить и вдвое больший объем.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.