Назад 13.04.26, 17:00 Мадьяр: российские нефть и газ останутся Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, одержавший уверенную победу на выборах, подчеркнул, что не может изменить географию своей страны.

По словам Мадьяра, Венгрию и Россию связывает география, и это не изменится и после окончания войны в Украине.

Отвечая на вопрос, намерен ли он изменить курс Виктора Орбана в отношении российских энергоносителей, Мадьяр сказал, что не может идти на какие-либо радикальные шаги. По его словам, Венгрию и Россию связывает география, и так будет и после окончания войны в Украине.