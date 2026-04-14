Назад 14.04.26, 11:38 Лиги: Eesti Energia самостоятельно приняла решение о передаче прав на добычу в «Уус-Кивиыли» Министр финансов Юрген Лиги заявил, что правительство не принимало решений о передаче прав на добычу сланца на участке «Уус-Кивиыли» компании VKG. По его словам, сделку еще в прошлом году заключило руководство Eesti Energia, а сам сланец остается собственностью государства.

Министр финансов Юрген Лиги.

Foto: Liis Treimann

«Никакой продажи сланца не было. Он по-прежнему принадлежит государству. Однако произошло – не внезапно, а еще в прошлом году – отчуждение права на добычу», – заявил Лиги. По его словам, без этой сделки Eesti Energia просто утратила бы право, поскольку не нуждается в этих участках и не может эффективно использовать ресурс, передает rus.err.ee.

Министр назвал решение экономически обоснованным и подчеркнул, что правительство такие сделки не обсуждает и не утверждает.

Ранее стало известно, что Eesti Energia, добивавшаяся права на добычу в «Уус-Кивиыли» и судившаяся по этому поводу с VKG, в итоге передала участок VKG. Компания планирует начать добычу в июне, а запасов сланца, по расчетам, хватит до 2058 года. Бывший глава Eesti Energia Хандо Суттер при этом заявил, что в результате сделки компания может столкнуться с нехваткой сланца.