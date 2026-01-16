Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,24%318,04
  • OMX Riga0,52%938,52
  • OMX Tallinn0,25%2 083,85
  • OMX Vilnius0,44%1 400,59
  • S&P 5000,26%6 944,47
  • DOW 300,6%49 442,44
  • Nasdaq 0,25%23 530,02
  • FTSE 1000,54%10 238,94
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,81
  • 16.01.26, 06:00

«До 2030 года перелома не будет»: чтобы не уступить роботу, приходится самому быть кибер-профи

Несмотря на натиск искусственного интеллекта, профессиональные бухгалтеры стойко держат оборону: поставщиков этих услуг становится все больше, говорит статистика. Но молодым и неопытным делать на этом рынке, увы, нечего.
По словам председателя правления Союза бухгалтеров Маргуса Таммерая, бухгалтер будущего – это так называемый кибернетический бухгалтер.
  • По словам председателя правления Союза бухгалтеров Маргуса Таммерая, бухгалтер будущего – это так называемый кибернетический бухгалтер.
  • Foto: Liis Treimann
«Разговоры о замене бухгалтера компьютерными системами ведут уже почти полвека, однако на практике вытеснения человека из этой профессии все еще не происходит», – констатирует председатель правления Союза бухгалтеров Маргус Таммерая.
