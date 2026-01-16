«До 2030 года перелома не будет»: чтобы не уступить роботу, приходится самому быть кибер-профи
Несмотря на натиск искусственного интеллекта, профессиональные бухгалтеры стойко держат оборону: поставщиков этих услуг становится все больше, говорит статистика. Но молодым и неопытным делать на этом рынке, увы, нечего.
По словам председателя правления Союза бухгалтеров Маргуса Таммерая, бухгалтер будущего – это так называемый кибернетический бухгалтер.
Foto: Liis Treimann
«Разговоры о замене бухгалтера компьютерными системами ведут уже почти полвека, однако на практике вытеснения человека из этой профессии все еще не происходит», – констатирует председатель правления Союза бухгалтеров Маргус Таммерая.
Вместо двух с половиной часов – 20 минут на обработку тех же счетов, в два раза больше клиентов и более высокое качество услуг обещают разработчики ПО на основе искусственного интеллекта для бухгалтеров. Последние теперь смогут сосредоточиться на анализе и интерпретации данных, говорит финансовый директор биржевой компании.
Согласно исследованию, 13% работников пока ничего не слышали о технологиях искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, и в то же время есть несколько областей, где практически все сотрудники ежедневно используют ИИ.