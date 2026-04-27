В Эстонии хотят ограничить покупку жилья для россиян без постоянного ВНЖ

Поправки подготовило МВД. Их цель – не допустить использования недвижимости связанными с враждебными государствами лицами для разведки, операций влияния или диверсий. Ограничения распространятся также на компании из России и Беларуси и юридические лица, фактическими бенефициарами которых являются такие граждане, передает rus.err.ee.
«Предлагаемая мера представляет собой умеренное и легитимное ограничение, которое служит крайне весомой цели – защите безопасности эстонского государства», – говорится в пояснительной записке.
У правительства сохранится право в исключительных случаях разрешать покупку недвижимости по важной для государства причине или из гуманитарных соображений. Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.