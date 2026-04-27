  • OMX Baltic0,17%317,39
  • OMX Riga0,05%889,25
  • OMX Tallinn0,17%2 115,63
  • OMX Vilnius0,41%1 444,62
  • S&P 5000,07%7 169,81
  • DOW 30−0,13%49 163,5
  • Nasdaq 0,07%24 854,76
  • FTSE 100−0,56%10 321,09
  • Nikkei 2251,38%60 537,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,78
В Эстонии хотят ограничить покупку жилья для россиян без постоянного ВНЖ

В Эстонии планируют запретить гражданам России и Беларуси без постоянного вида на жительство покупать недвижимость. Запрет не будет иметь обратной силы, не лишит людей уже имеющегося имущества и не затронет обладателей постоянного ВНЖ.
Поправки подготовило МВД. Их цель – не допустить использования недвижимости связанными с враждебными государствами лицами для разведки, операций влияния или диверсий. Ограничения распространятся также на компании из России и Беларуси и юридические лица, фактическими бенефициарами которых являются такие граждане, передает rus.err.ee.
«Предлагаемая мера представляет собой умеренное и легитимное ограничение, которое служит крайне весомой цели – защите безопасности эстонского государства», – говорится в пояснительной записке.
У правительства сохранится право в исключительных случаях разрешать покупку недвижимости по важной для государства причине или из гуманитарных соображений. Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Похожие статьи

Быстрее всего оборонные расходы наращивает Польша.
  • 27.04.26, 12:52
Армии США, Китая и России поглощают 1,5 трлн в год. Европа быстро их догоняет
В санкционный список будут добавлены ещё 46 судов так называемого теневого флота.
  • 23.04.26, 19:02
Под давлением ЕС: новые санкции должны парализовать российскую нефтяную логистику
Олег Беседин в суде.
  • 23.04.26, 13:31
Олега Беседина обвиняют в деятельности против ЭР и нарушении санкций
Нарвский геодезист Дмитрий Шутов готовится запустить геодезический дрон с крыши своей машины.
  • 20.04.26, 06:00
Над Ида-Вирумаа летают мирные дроны: по регистрации и вопреки глушилкам из России
Создатель застройки Синела́хе Регина Пихлак говорит, что Синела́хе предназначен не для всех, а подходит прежде всего тем, кто ищет покой, свое пространство и обдуманное начало. «Место, где застройщик на собственных ошибках и промахах разобрался и превратил их здесь в нечто противоположное», – говорит она.
  • KM
  • 22.04.26, 11:41
Поучительный опыт застройщика стал фундаментом нового жилого района

Самые читаемые

1
Mнения
  • 25.04.26, 15:29
Игорь Рытов: зарплаты эстонских руководителей слишком низкие
2
Биржа
  • 20.04.26, 13:13
Эксперимент: я попросила ChatGPT инвестировать мои сбережения – вот результат
3
Новости
  • 24.04.26, 12:59
Совладелец Bigbank требует от Telia миллион евро за передачу данных КаПо
4
Mнения
  • 24.04.26, 16:54
Делов-то: без незаменимой уборщицы загнется бизнес LHV, центристы – снова на коне и при козырях
5
Новости
  • 26.04.26, 11:44
Enefit Industry запустила новый завод по производству сланцевого масла. Менее чем через десять лет он может прекратить работу
6
Новости
  • 19.04.26, 15:10
В Нарве появится уникальный магазин Coop

Последние новости

Новости
  • 27.04.26, 19:14
В Эстонии хотят ограничить покупку жилья для россиян без постоянного ВНЖ
Новости
  • 27.04.26, 18:47
Таллиннская компания по утилизации отходов заключила компромисс с бывшим руководителем
Биржа
  • 27.04.26, 18:33
Мясное производство Matsimoka не смогло выполнить данные инвесторам обещания
Новости
  • 27.04.26, 17:24
Выселение Cinamon ударит по ресторанам Т1. «Это заметно скажется на нашей выручке»
Новости
  • 27.04.26, 16:03
Президенту ЭОК Керсти Кальюлайд выразили недоверие
Биржа
  • 27.04.26, 15:25
Руководители LHV реализовали опционы на 740 000 евро
Инвестор Тоомас
  • 27.04.26, 14:59
Инвестор Тоомас: выход Liven на биржу после рекордного года вызывает скепсис
Mнения
  • 27.04.26, 14:37
Эркки Сапп: фиксированный пакет оплачивают все потребители электроэнергии

Сейчас в фокусе

Продавцы одежды надеются, что продажи вскоре начнут расти.
ТОП
  • 26.04.26, 14:06
ТОП продавцов одежды: большинство потеряли в обороте
Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.04.26, 12:53
700 кандидатов на одну вакансию: как различается конкуренция в ИТ-секторе
«Вознаграждения руководителей крупнейших биржевых компаний Финляндии в прошлом году достигали 6 млн евро, то есть были более чем в 10 раз выше, чем у их эстонских коллег», – отметил генеральный директор Äripäev Игорь Рытов.
Mнения
  • 25.04.26, 15:29
Игорь Рытов: зарплаты эстонских руководителей слишком низкие
Третий и самый современный завод Eesti Energia по производству сланцевого масла.
Новости
  • 26.04.26, 11:44
Enefit Industry запустила новый завод по производству сланцевого масла. Менее чем через десять лет он может прекратить работу
Вышли свежие данные опросов.
Mнения
  • 24.04.26, 16:54
Делов-то: без незаменимой уборщицы загнется бизнес LHV, центристы – снова на коне и при козырях
«Управляя одним отелем, можно больше экспериментировать и пробовать разные решения. В розничной торговле процессы часто очень четко выстроены и стандартизированы, и все работает по определенной логике», – так Теэму Килпия описал разницу между управлением отелем и розничной сетью из 13 магазинов.
Новости
  • 25.04.26, 14:44
Из розничной торговли – в гостиничный бизнес. Новый руководитель отеля Viru намерен за пару лет вывести его из убытка
После начала стрельбы Трампа, первую леди Меланию Трамп и вице-президента США Джей Ди Вэнса эвакуировали.
Новости
  • 26.04.26, 11:20
В Вашингтоне во время мероприятия с участием Трампа произошла стрельба
Андреюс Трофимовас, глава Aventus Group
  • KM
Content Marketing
  • 20.04.26, 09:00
Стало известно, кто стал финтех-руководителем года в Европе

