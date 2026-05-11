12.05.26, 06:00 Косовский албанец спустился с портового крана и открыл ресторан в Силламяэ Двадцать лет назад албанец из Косова Люан Османи женился на девушке из Ида-Вирумаа и позднее к ней переехал. Люан – крановщик, последние годы он работал в портах, загружая и разгружая суда, но сейчас работы стало меньше. К тому же в Силламяэ, где поселились супруги, албанцу не нравились рестораны, и они с женой решили открыть собственный.

Люан Османи показывает интерьер своего ресторана в Силламяэ.

Foto: Николай Андреев

На родине Люан Османи работал строителем, а у его семьи был ресторанчик. В Эстонии пришлось начинать с вопроса, чем зарабатывать на жизнь.

«Здесь тоже надо что-то делать – жить-то на что-то надо было, – вспоминает он. – Я не знал языка, ни русского, ни эстонского. Надо было начинать с этого, а дальше уже работать».

В семье они говорят по-русски, поэтому этот язык стал для Люана в Силламяэ основным. По-эстонски он понимает, но чтобы заговорить, нужно еще поучиться, признается он. Кроме того, он немного понимает финский и шведский.

Сотрудница ресторана жарит шашлык на углях.

В меню – шаверма, шашлыки, люля-кебаб, донер-кебаб, пита с мясом и пицца. Если бы не пицца, Kebab Station был бы похож на ресторан кавказской и турецкой кухни. Но готовят здесь и некоторые косовские блюда.

«Конечно, в каждой стране свои блюда, – рассуждает Люан. – И если наши блюда сюда просто перенести, я не знаю, люди будут их хорошо принимать или не будут? Некоторые блюда из Косова у нас есть, и их люди приняли. У нас по-другому делают шашлыки и люля-кебаб. Супы у нас другие. Например, очень вкусный суп с фасолью – и мне люди говорили, что даже не знали, что фасоль можно так вкусно приготовить. Есть мясо с фасолью и с чечевицей».

Едим дома

На родине Люана люди заходят в кафе и рестораны гораздо чаще. «Уж один кофе в день выпить в кафешке – это обязательно. Я же иду в ресторан не только за едой, я хочу с кем-то пообщаться, познакомиться, – поясняет он. – А здесь больше привыкли кушать дома – именно в Ида-Вирумаа. Если поехать в Тарту, в Таллинн, там уже немного по-другому. А здесь у нас даже берут еду с собой или заказывают доставку – и едят дома. Поэтому в Ида-Вирумаа ресторанный бизнес очень тяжелый».

Поток клиентов, по наблюдениям владельца, сильно зависит от погоды. Если на выходных хорошая погода, люди придут. По будням кто-то приходит в ресторан обедать, но чаще силламяэсцы заказывают еду с собой, заезжают и забирают свой обед, чтобы не опоздать на работу к концу перерыва. Люан с грустью замечает, что, были бы у местных жителей более высокие зарплаты, клиентов у него было бы больше.

Все дорого, но нужно расширяться

Ресторану Kebab Station шесть лет. Оборот управляющей им компании Silfood постепенно растет, но в целом дело идет сложно – весь прошлый год у фирмы были долги по налогам, которые доходили до нескольких тысяч евро. Сейчас, по данным Инфобанка , остаются долги в сотни евро по налогам и перед бизнес-партнером.

Люан сетует, что продукты дорожают каждые два-три месяца, и цены для клиентов тоже невозможно держать на прежнем уровне.

«Мы не жалуемся, мы держимся. Хотя аренда, отопление, электричество – все очень дорого. А зимы здесь очень длинные, и зимой работникам все равно надо платить, есть у них сегодня работа или нет. Поэтому летом обязательно нужно копить на зиму, – рассказал владелец ресторана. – Запас денег обязательно должен быть, когда ты выходишь в ноль или уходишь в минус. Или когда на кухне что-то сломается: ведь кухонное оборудование дорогое».

Ресторан Люана Османи располагается в торговом центре в Силламяэ. В августе хозяин надеется расшириться на помещение, из которого съезжает почтовая контора Omniva.

Летом зарабатывать гораздо проще, отчасти благодаря иностранцам. Когда Силламяэский порт работал более активно, в Kebab Station заходили на обед или ужин моряки, чаще всего филиппинцы.

«Погрузка корабля идет пару дней, поэтому моряки выходили в город, ели здесь, – рассказал Люан. – Сейчас вместо них приходят туристы – шведы, немцы, люди разных других наций. Также много стало эстонцев. У нас красивый променад у моря, и вообще есть на что посмотреть. Поэтому, я думаю, в будущем у нас должно быть больше туристов, но и больше местных клиентов, потому что только на туристах прожить невозможно».

При всех трудностях крановщик-ресторатор готовится к второму расширению. Сначала у ресторана появилась веранда. Теперь Omniva закрывает в Силламяэ почтовое отделение, в июне освободится его помещение, которое расположено прямо за стеной Kebab Station, и Люан решил воспользоваться возможностью.

«У нас сейчас зал небольшой – на 25 посадочных мест. Это ни о чем, – говорит он. – Расширимся, значит, нужно будет больше работников, больше будем тратить на аренду, на электричество, но зато у людей будет возможность проводить у нас мероприятия – дни рождения, например».