Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,37%315,57
  • OMX Riga0,04%881,87
  • OMX Tallinn−0,24%2 116,97
  • OMX Vilnius−0,3%1 455,99
  • S&P 5000,19%7 412,84
  • DOW 300,19%49 704,47
  • Nasdaq 0,1%26 274,13
  • FTSE 1000,36%10 269,43
  • Nikkei 2250,65%62 822,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%86,52
  • OMX Baltic−0,37%315,57
  • OMX Riga0,04%881,87
  • OMX Tallinn−0,24%2 116,97
  • OMX Vilnius−0,3%1 455,99
  • S&P 5000,19%7 412,84
  • DOW 300,19%49 704,47
  • Nasdaq 0,1%26 274,13
  • FTSE 1000,36%10 269,43
  • Nikkei 2250,65%62 822,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%86,52

Косовский албанец спустился с портового крана и открыл ресторан в Силламяэ

Двадцать лет назад албанец из Косова Люан Османи женился на девушке из Ида-Вирумаа и позднее к ней переехал. Люан – крановщик, последние годы он работал в портах, загружая и разгружая суда, но сейчас работы стало меньше. К тому же в Силламяэ, где поселились супруги, албанцу не нравились рестораны, и они с женой решили открыть собственный.
Люан Османи показывает интерьер своего ресторана в Силламяэ.
  • Люан Османи показывает интерьер своего ресторана в Силламяэ.
  • Foto: Николай Андреев
На родине Люан Османи работал строителем, а у его семьи был ресторанчик. В Эстонии пришлось начинать с вопроса, чем зарабатывать на жизнь.
«Здесь тоже надо что-то делать – жить-то на что-то надо было, – вспоминает он. – Я не знал языка, ни русского, ни эстонского. Надо было начинать с этого, а дальше уже работать».
В семье они говорят по-русски, поэтому этот язык стал для Люана в Силламяэ основным. По-эстонски он понимает, но чтобы заговорить, нужно еще поучиться, признается он. Кроме того, он немного понимает финский и шведский.

Статья продолжается после рекламы

В Эстонии он выучился на крановщика и стал работать в Силламяэском порту. Бывало, рассказал Люан, работать приходилось в две смены, но в последние годы работы в порту стало значительно меньше. Люан изредка ездит работать на кране и другой грузоподъемной технике в другие эстонские порты, где требуется помощь крановщика или докера, но только этой работы уже недостаточно.

Кавказская, турецкая и немного косовской кухни

По словам Люана, когда он еще активно работал в порту, в силламяэских кафе нельзя было поесть, как он любит, тем более, ему не хотелось обедать в столовой. Поскольку на родине у него был опыт работы в ресторане, вместе с женой он решился открыть на новом месте собственное заведение. Поначалу работали сами, теперь у них есть и наемные работники.
«Когда мы открылись, клиенты сразу появились, потому что людям было интересно. Было немножко рекламы, но больше приходили благодаря сарафанному радио. Так это работает – когда появляется что-то новенькое, люди приходят попробовать, и если вкусно – они будут приходить еще», – рассказывает Люан Османи.

Горячие новости

  • 08.05.26, 08:33
Покинувший Эстонию главарь мошенников был лишь первым в списке. Полиция нацелилась еще на троих
  • 10.05.26, 12:20
Адвокат: Налоговый департамент все больше интересуется взносами в добровольный резерв
  • 10.05.26, 12:42
Стартап, выросший в Лондоне из эстонского «единорога», создаст центр разработки в Таллинне
  • KM
  • 29.04.26, 17:47
11 оригинальных идей, как вдохнуть новую энергию в вашу команду в Ида-Вирумаа
Сотрудница ресторана жарит шашлык на углях.
  • Сотрудница ресторана жарит шашлык на углях.
  • Foto: Николай Андреев
В меню – шаверма, шашлыки, люля-кебаб, донер-кебаб, пита с мясом и пицца. Если бы не пицца, Kebab Station был бы похож на ресторан кавказской и турецкой кухни. Но готовят здесь и некоторые косовские блюда.
«Конечно, в каждой стране свои блюда, – рассуждает Люан. – И если наши блюда сюда просто перенести, я не знаю, люди будут их хорошо принимать или не будут? Некоторые блюда из Косова у нас есть, и их люди приняли. У нас по-другому делают шашлыки и люля-кебаб. Супы у нас другие. Например, очень вкусный суп с фасолью – и мне люди говорили, что даже не знали, что фасоль можно так вкусно приготовить. Есть мясо с фасолью и с чечевицей».

Едим дома

На родине Люана люди заходят в кафе и рестораны гораздо чаще. «Уж один кофе в день выпить в кафешке – это обязательно. Я же иду в ресторан не только за едой, я хочу с кем-то пообщаться, познакомиться, – поясняет он. – А здесь больше привыкли кушать дома – именно в Ида-Вирумаа. Если поехать в Тарту, в Таллинн, там уже немного по-другому. А здесь у нас даже берут еду с собой или заказывают доставку – и едят дома. Поэтому в Ида-Вирумаа ресторанный бизнес очень тяжелый».
Поток клиентов, по наблюдениям владельца, сильно зависит от погоды. Если на выходных хорошая погода, люди придут. По будням кто-то приходит в ресторан обедать, но чаще силламяэсцы заказывают еду с собой, заезжают и забирают свой обед, чтобы не опоздать на работу к концу перерыва. Люан с грустью замечает, что, были бы у местных жителей более высокие зарплаты, клиентов у него было бы больше.

Все дорого, но нужно расширяться

Ресторану Kebab Station шесть лет. Оборот управляющей им компании Silfood постепенно растет, но в целом дело идет сложно – весь прошлый год у фирмы были долги по налогам, которые доходили до нескольких тысяч евро. Сейчас, по данным Инфобанка, остаются долги в сотни евро по налогам и перед бизнес-партнером.

Статья продолжается после рекламы

Люан сетует, что продукты дорожают каждые два-три месяца, и цены для клиентов тоже невозможно держать на прежнем уровне.
«Мы не жалуемся, мы держимся. Хотя аренда, отопление, электричество – все очень дорого. А зимы здесь очень длинные, и зимой работникам все равно надо платить, есть у них сегодня работа или нет. Поэтому летом обязательно нужно копить на зиму, – рассказал владелец ресторана. – Запас денег обязательно должен быть, когда ты выходишь в ноль или уходишь в минус. Или когда на кухне что-то сломается: ведь кухонное оборудование дорогое».
Ресторан Люана Османи располагается в торговом центре в Силламяэ. В августе хозяин надеется расшириться на помещение, из которого съезжает почтовая контора Omniva.
  • Ресторан Люана Османи располагается в торговом центре в Силламяэ. В августе хозяин надеется расшириться на помещение, из которого съезжает почтовая контора Omniva.
  • Foto: Николай Андреев
Летом зарабатывать гораздо проще, отчасти благодаря иностранцам. Когда Силламяэский порт работал более активно, в Kebab Station заходили на обед или ужин моряки, чаще всего филиппинцы.
«Погрузка корабля идет пару дней, поэтому моряки выходили в город, ели здесь, – рассказал Люан. – Сейчас вместо них приходят туристы – шведы, немцы, люди разных других наций. Также много стало эстонцев. У нас красивый променад у моря, и вообще есть на что посмотреть. Поэтому, я думаю, в будущем у нас должно быть больше туристов, но и больше местных клиентов, потому что только на туристах прожить невозможно».
При всех трудностях крановщик-ресторатор готовится к второму расширению. Сначала у ресторана появилась веранда. Теперь Omniva закрывает в Силламяэ почтовое отделение, в июне освободится его помещение, которое расположено прямо за стеной Kebab Station, и Люан решил воспользоваться возможностью.
«У нас сейчас зал небольшой – на 25 посадочных мест. Это ни о чем, – говорит он. – Расширимся, значит, нужно будет больше работников, больше будем тратить на аренду, на электричество, но зато у людей будет возможность проводить у нас мероприятия – дни рождения, например».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
Совладелец ресторана Tbilisi Мамукель Горелашвили на пострадавшей от огня кухне. Он не теряет надежды вскоре открыть семейный ресторан вновь.
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал
Рестораны Pelm и Bad Habits, работающие на одном этаже с кинотеатром Cinamon, серьезно пострадают из-за его ухода, признал их руководитель Павел Ярчаковский. «Надеемся, что у центра есть четкий план и возможность быстро его реализовать, в противном случае сложные времена могут затянуться», – сказал он.
  • 27.04.26, 17:24
Выселение Cinamon ударит по ресторанам Т1. «Это заметно скажется на нашей выручке»
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Самые читаемые

1
Mнения
  • 10.05.26, 12:20
Адвокат: Налоговый департамент все больше интересуется взносами в добровольный резерв
2
Новости
  • 11.05.26, 08:56
Молодая предпринимательница вложила все свои сбережения и открыла заведение в центре Таллинна
3
Новости
  • 10.05.26, 12:42
Стартап, выросший в Лондоне из эстонского «единорога», создаст центр разработки в Таллинне
4
Новости
  • 11.05.26, 12:41
Крах бизнеса по аренде электросамокатов втянул софтверную компанию в процедуру санации
5
Новости
  • 09.05.26, 14:38
Фургоны на пороге новых правил: 88% европейского автопарка не успевает к дедлайну
6
Эпицентр
  • 11.05.26, 06:00
Офис в Петербурге, суд в Таллинне, сотрудников нет: криптовалютная битва за миллион продолжается
В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности

Последние новости

Новости
  • 12.05.26, 06:00
Косовский албанец спустился с портового крана и открыл ресторан в Силламяэ
Биржа
  • 11.05.26, 18:37
Акции Micron растут на фоне угрозы забастовки в Samsung
Биржа
  • 11.05.26, 18:04
Инвестор Тоомас: большая чистка в списке наблюдения. Четверть фирм не прошла через сито
Новости
  • 11.05.26, 17:39
Завод Fortaco в Нарве утроил прибыль
Новости
  • 11.05.26, 17:19
15-часовые рабочие дни и насилие. Суд отправил торговца людьми в тюрьму
Новости
  • 11.05.26, 16:04
Почтовый ящик за десять евро: как фирма Маска оказалась в центре Таллинна
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Новости
  • 11.05.26, 14:39
Правительство направит 30 млн евро на восточную границу и развитие ИИ

Сейчас в фокусе

Открыть новое заведение в Таллинне непросто – где бы ни пытаться. «Если ты действительно чувствуешь сердцем, а цифры подтверждают, что есть причина, ради которой стоит перебороть этот страх, тогда имеет смысл за это взяться – и именно это я делаю каждый день», – говорит Анелла Веэбель.
Новости
  • 11.05.26, 08:56
Молодая предпринимательница вложила все свои сбережения и открыла заведение в центре Таллинна
Российский «криптокороль» Дмитрий Васильев (слева) проиграл эстонской компании, принадлежащей российскому бизнесмену Антону Рудову (справа) в эстонском суде. Параллельно идут и суды в других странах с другими участниками.
Эпицентр
  • 11.05.26, 06:00
Офис в Петербурге, суд в Таллинне, сотрудников нет: криптовалютная битва за миллион продолжается
В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности
Проблема возникает, когда пайщик отражает свое требование по выданному займу в собственном капитале товарищества-заемщика, а позднее снова регистрирует его как заем, выданный пайщиком, говорит Кайдо Кюннапас.
Mнения
  • 10.05.26, 12:20
Адвокат: Налоговый департамент все больше интересуется взносами в добровольный резерв
Александр Цихилов.
Mнения
  • 11.05.26, 10:46
Александр Цихилов: основной конфликт эстонской политики связан не с экономикой
За год Berkshire Hathaway привлекательно подешевела, и, пока не появится более удачная инвестиционная идея, я размещу часть денег именно там.
Биржа
  • 10.05.26, 13:46
Инвестор Тоомас: вложусь в акцию, которая становится все более выгодной
Материнской компании сервиса проката самокатов Tuul – Comodule – предстоит пересмотреть условия облигационного обеспечения на миллионы евро.
Новости
  • 11.05.26, 12:41
Крах бизнеса по аренде электросамокатов втянул софтверную компанию в процедуру санации
Сооснователь Dragonfly Свен Сабас этой весной посетил Китай в составе британской бизнес-делегации, знакомясь с местным стартап- и технологическим сектором.
Новости
  • 10.05.26, 12:42
Стартап, выросший в Лондоне из эстонского «единорога», создаст центр разработки в Таллинне
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026