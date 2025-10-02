Назад 02.10.25, 10:19 OpenAI после продажи акций стала самым дорогим стартапом в мире OpenAI заключила сделку, которая позволит нынешним и бывшим сотрудникам продать акции компании примерно на 6,6 миллиарда долларов. При этом использованная в сделке оценка стоимости компании составляет 500 миллиардов долларов.

Создатель ChatGPT стал самой дорогой стартап-компанией в мире после продажи акций.

Foto: AP/Scanpix

Вторичная сделка, в рамках которой сотрудники и зашедшие в компанию на ранней стадии акционеры могут реализовать часть своей доли, то есть превратить ее в деньги, позволяет создателям ChatGPT обойти SpaceX Илона Маска. Сделка принесет компании титул самого высоко оцененного стартапа в мире, сообщает Bloomberg. Ранее стоимость OpenAI оценивалась в 300 миллиардов долларов в период раунда финансирования на 40 миллиардов долларов под руководством SoftBank Group.