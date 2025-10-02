Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,63%291,59
  • OMX Riga−0,02%907,71
  • OMX Tallinn0,22%1 944,72
  • OMX Vilnius0,52%1 242,74
  • S&P 5000,34%6 711,2
  • DOW 300,09%46 441,1
  • Nasdaq 0,42%22 755,16
  • FTSE 1000,07%9 452,81
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,25
  • 02.10.25, 10:19

OpenAI после продажи акций стала самым дорогим стартапом в мире

OpenAI заключила сделку, которая позволит нынешним и бывшим сотрудникам продать акции компании примерно на 6,6 миллиарда долларов. При этом использованная в сделке оценка стоимости компании составляет 500 миллиардов долларов.
Создатель ChatGPT стал самой дорогой стартап-компанией в мире после продажи акций.
  • Foto: AP/Scanpix
Вторичная сделка, в рамках которой сотрудники и зашедшие в компанию на ранней стадии акционеры могут реализовать часть своей доли, то есть превратить ее в деньги, позволяет создателям ChatGPT обойти SpaceX Илона Маска. Сделка принесет компании титул самого высоко оцененного стартапа в мире, сообщает Bloomberg. Ранее стоимость OpenAI оценивалась в 300 миллиардов долларов в период раунда финансирования на 40 миллиардов долларов под руководством SoftBank Group.
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
ТОП самых ценных технологических компаний Эстонии включает 30 фирм, чей среднегодовой рост составил 48%.
Новости
  • 11.09.25, 18:38
Взлет Anthropic мог сделать Яана Таллинна четвертым миллиардером Эстонии
Яан Таллинн, возможно, стал четвертым миллиардером Эстонии благодаря резкому росту стоимости компании Anthropic, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.
Биржа
  • 06.09.25, 12:02
Евросоюз оштрафовал Google, Трамп пригрозил ответными мерами
В пятницу Европейский Союз оштрафовал Google почти на 3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Президент США Дональд Трамп, узнав об этом, назвал решение несправедливым и пригрозил Евросоюзу ответными мерами.
Биржа
  • 03.09.25, 13:31
Крупнейшая за последние десятилетия антимонопольная битва США завершилась для Google мягко
Судья по крупнейшему за последние 30 лет антимонопольному делу в США постановил, что принадлежащая Alphabet компания Google должна начать делиться данными поисковых запросов с конкурентами, но избежит принудительной продажи браузера Chrome, сообщает Bloomberg.
  • KM
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
3
Новости
  • 01.10.25, 08:40
Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
4
Новости
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
5
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Смотрите таблицу
6
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Новости
  • 02.10.25, 11:42
Покупатели в печали: популярный 30 лет магазин скоро закроет двери
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
Новости
  • 02.10.25, 10:19
Биржа
  • 02.10.25, 08:53
Изменение политики конфиденциальности понизило акции Meta
Новости
  • 02.10.25, 08:13
Роботы меняют логистику: для женщин находится больше работы
Mнения
  • 02.10.25, 07:00
Николай Дегтяренко: происходящее в эстонской политике напоминает «кухонную войну» в СССР
Подсказка
  • 02.10.25, 06:00
«Европейский Китай» или новый локомотив экономики ЕС: эстонский бизнес присматривается к Польше

«У нас есть соглашение с казахстанским партнером, согласно которому ему запрещено продавать бренд Mayeri в Россию», - утверждает топ-менеджер эстонской компании.
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
Клиентам пришлось обращаться в защиту прав потребителей из-за проблем с интернет-магазином Areaal. После этого их проблемы были решены, хотя, по словам департамента, количество обращений указывает на то, что покупатели не могут урегулировать споры напрямую с самим интернет-магазином.
Новости
  • 01.10.25, 08:40
Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
Рабочие и сварочный робот в новом цеху нарвского завода Fortaco Estonia.
Новости
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
Если еще весной этого года рынки ожидали, что 6-месячный Euribor опустится ниже 2%, то сегодня все признаки указывают на то, что дно достигнуто, и к концу следующего года ставка начать постепенно расти, считает председатель правления Coop Pank Арко Куртманн.
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Смотрите таблицу
По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
Согласно новому плану Horizon, в Кехра должно появиться 30 новых рабочих мест. На фото – владелец Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Сонни Асвани.
Новости
  • 01.10.25, 11:51
Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Для депутата Таллиннского горсобрания Йоозепа Вимма его должность не стала препятствием к тому, чтобы подать заявку на конкурс, организованный городом.
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания
