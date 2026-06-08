Назад На выборах в Армении победила партия премьер-министра Никола Пашиняна Правящая в Армении партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,81% голосов на парламентских выборах. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия после подсчета данных со всех 2005 участков бюллетеней.

Альянс «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна получает 23,29% голосов, блок «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, находится на третьем месте с 9,94%, пишет «Медуза» со ссылкой на News.am.

У партии «Процветающая Армения» 4% голосов.

Таким образом, в новом парламенте будут представлены четыре политические силы – «Гражданский договор», «Сильная Армения», «Армения» и «Процветающая Армения». «Гражданский договор», по предварительным данным, получит 61 мандат, «Сильная Армения» – 28 мандатов, «Армения» – 11 мандатов, «Процветающая Армения» – 4 мандата.

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Итоговая явка составила 58,97 процента. Это больше, чем на выборах 2018 и 2021 годов.

Парламент Армении (Национальное собрание) состоит на данный момент из 105 депутатов. Из них четыре мандата закреплены для представителей национальных меньшинств – езидов, русских, курдов и ассирийцев.

Судьбоносный характер выборов

В 2025 году Никол Пашинян законодательно закрепил курс на сближение с Евросоюзом, что поставило Ереван на путь противостояния с Москвой. Сам премьер при этом подчеркивает, что не стремится к разрыву с Россией. Оппозицию же объединяло желание сохранить тесные связи страны с РФ.

Москва выражала недовольство курсом Пашиняна на сближение с ЕС. Президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация в Армении напоминает ту, которая привела к началу «кризиса» в Украине. Перед выборами Россия ввела запреты и ограничения на импорт армянского алкоголя, сельхозпродукции, цветов и рыбы.