Фермеры видят свет в конце тоннеля. «Следующие недели станут решающими»
После трех крайне неудачных лет фермеры с оптимизмом оценивают перспективы нынешнего года, рассказал руководитель отдела сельскохозяйственной политики Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Антс-Ханнес Вийра.
В Эстонии стало привычным, когда новые обязанности и правила почему-то делают еще строже, чем требуют нормы Европейского Союза, а пересматривать их начинают только под давлением общества. На этом фоне призывы отдавать предпочтение эстонским товарам звучат пусто, отмечает глава волости Виру-Нигула Эйнар Валлбаум.
Война на Ближнем Востоке взвинтила цены на удобрения, однако по-настоящему сложно эстонским фермерам станет осенью, когда нынешние запасы иссякнут. «Это идеальный шторм», – констатировал руководитель сельхозкооператива Kevili Ханнес Притс.
Одна из ключевых тем будущего в сельском хозяйстве – здоровье почвы. Эстонская компания eAgronom уделяет этому направлению все больше внимания, связывая его не только с климатическими целями, но и с устойчивостью фермерских хозяйств.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.