Назад Фермеры видят свет в конце тоннеля. «Следующие недели станут решающими» После трех крайне неудачных лет фермеры с оптимизмом оценивают перспективы нынешнего года, рассказал руководитель отдела сельскохозяйственной политики Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Антс-Ханнес Вийра.

«После трех исключительно тяжелых для растениеводов лет в этом году мы действительно можем получить хороший урожай, – сказал Вийра. – Но очень многое будет зависеть от погоды в ближайшие три недели».