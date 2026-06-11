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США нанесли новые удары по Ирану, Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива

Вооруженные силы США вечером в среду, 10 июня, возобновили удары по объектам в Иране. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили в соцсети X, что атаки стали ответом на действия Тегерана. «Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана», – говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
По данным командования, операция началась в 17:15 по времени восточного побережья США, или в 23:15 по Берлину. Незадолго до этого новые удары по Ирану анонсировал президент США Дональд Трамп, передает DW. После его заявлений министр обороны США Пит Хегсет также пригрозил Тегерану дальнейшими атаками. Он отметил, что цель объявленных ударов – не возобновление войны, а создание условий для заключения соглашения, указывает агентство dpa.
Под ударом американских военных вновь оказался юг Ирана. Иранское информагентство IRNA сообщило о взрывах в районе городов Минаб и Сирик. По данным Reuters, взрывы также были слышны возле аэропорта и военной базы в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, а также в портовом городе Горган.
В ответ на новые удары Иран, по сообщениям СМИ, атаковал американские военные базы в странах Персидского залива и в Иордании, в том числе с применением баллистических ракет. Армия Кувейта сообщила, что силы противовоздушной обороны страны были приведены в действие. В Бахрейне вновь прозвучали сирены воздушной тревоги, передает dpa.
Кроме того, иранские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива. Согласно заявлению военного командования Ирана, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано. Главный военный штаб Исламской Республики объяснил это решение «изменившейся ситуацией в сфере безопасности» после американских ударов. Вскоре после заявления командования государственное телевидение Ирана сообщило, что военные уже открыли огонь по двум судам.
В CENTCOM, в свою очередь, опровергли сообщения о полном закрытии Ормузского пролива. «Торговые суда продолжают входить в Ормузский пролив и выходить из него», – говорится в сообщении американского командования в соцсети X.
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