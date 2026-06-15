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Чиновник успокаивает: данные о бенефициарах и дальше, как правило, можно будет получать автоматически

С 10 июля государство ограничит доступ к данным фактических бенефициаров компаний, однако, по словам чиновника Министерства финансов, все, кому это необходимо, как правило, и впредь смогут получать доступ к ним автоматически.
По заверению министерства, бенефициары компаний в тени не останутся.
  • По заверению министерства, бенефициары компаний в тени не останутся.
  • Foto: Raul Mee
Руководитель отдела политики финансовой информации Министерства финансов Райнер Осаник считает, что большинство людей услышали о реестре фактических бенефициаров несколько недель назад, когда ограничения начали публично обсуждать. «Я думаю, что большинство людей вообще ничего не знают об этом реестре, они эти данные не смотрят», – сказал Осаник в утренней программе радио Äripäev.
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