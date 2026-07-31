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Мощный рост Microsoft вызвал ралли на биржах США

Рост американского фондового рынка возглавила Microsoft, акции которой благодаря резкому увеличению облачного бизнеса показали лучший результат за день с 2008 года.
Гонка в сфере искусственного интеллекта требует колоссальных расходов, при этом ожидания рынка стали заметно жестче.
  • Гонка в сфере искусственного интеллекта требует колоссальных расходов, при этом ожидания рынка стали заметно жестче.
  • Foto: AFP/Scanpix
В четверг фондовый рынок США уверенно восстановился после волны распродаж, последовавшей в среду за решением центрального банка. Сводный индекс Nasdaq поддержали производители микросхем, для которых этот день стал лучшим за последний год, благодаря чему индекс вырос на 2,8%. S&P 500 прибавил 1,7%, а промышленный индекс Dow Jones – 1,2%.
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