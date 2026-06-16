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Госсуд: регистрационный сбор не подлежит возврату ни при краже, ни при уничтожении автомобиля

Госсуд решил, что положения закона, которые не позволяют владельцу в случае кражи или уничтожения транспортного средства вернуть регистрационный сбор, не противоречат Конституции.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе попросила Госсуд оценить, соответствует ли регистрационный сбор Конституции и в случае, если автомобиль после уплаты сбора украдут или он будет уничтожен.
  • Канцлер юстиции Юлле Мадизе попросила Госсуд оценить, соответствует ли регистрационный сбор Конституции и в случае, если автомобиль после уплаты сбора украдут или он будет уничтожен.
  • Foto: Liis Treimann
По оценке канцлера юстиции, в первоначальном Законе об автоналоге взимание как регистрационного сбора, так и годового налога за весь год противоречило Конституции в случае, если автомобиль после уплаты налога будет украден или уничтожен.
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