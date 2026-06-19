Назад Закон о языке обновлен: из кинотеатров исчезнут фильмы с русским дубляжем Перед уходом на летние каникулы депутаты парламента успели принять 28 законов, среди которых были и поправки в Закон о языке, запрещающие публичную демонстрацию фильмов, сериалов и других аудиовизуальных произведений, дублированных на иностранный язык.

За изменения проголосовали 59 депутатов, и теперь закон направлен на провозглашение президенту Алару Карису, передают радионовости ERR . Также, согласно планам, с января будущего года деятельность государственных учреждений и органов местного самоуправления должна осуществляться только на государственном языке.

Новые требования затронут как кинотеатры, так и русскоязычный телеканал ETV+, ведь дублирование на иностранный язык теперь разрешено только для детских и семейных фильмов, демонстрация материалов, изначально произведенных на иностранном языке, будет разрешена, но они обязательно должны сопровождаться эстонскими субтитрами.