Закон о языке обновлен: из кинотеатров исчезнут фильмы с русским дубляжем

Перед уходом на летние каникулы депутаты парламента успели принять 28 законов, среди которых были и поправки в Закон о языке, запрещающие публичную демонстрацию фильмов, сериалов и других аудиовизуальных произведений, дублированных на иностранный язык.
- Кинотеатр “Космос” в Таллинне
- Foto: Liis Treimann
За изменения проголосовали 59 депутатов, и теперь закон направлен на провозглашение президенту Алару Карису, передают радионовости ERR
. Также, согласно планам, с января будущего года деятельность государственных учреждений и органов местного самоуправления должна осуществляться только на государственном языке.
Новые требования затронут как кинотеатры, так и русскоязычный телеканал ETV+, ведь дублирование на иностранный язык теперь разрешено только для детских и семейных фильмов, демонстрация материалов, изначально произведенных на иностранном языке, будет разрешена, но они обязательно должны сопровождаться эстонскими субтитрами.
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