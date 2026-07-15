Назад Полугодовая прибыль SEB снизилась до 84 млн евро. «Мы видим признаки восстановления экономики Эстонии» На фоне снижения доходов и роста расходов прибыль SEB в Эстонии за шесть месяцев сократилась на 2,8%, до 83,8 млн евро.

Операционные доходы банка за полугодие также снизились на 2,8%, до 144,1 млн евро, а расходы выросли за год на 3,5%, до 46 млн евро. Резервы на покрытие кредитных убытков были сокращены на 2,5 млн евро, тогда как за аналогичный период прошлого года их увеличили на 0,7 млн евро.