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Полугодовая прибыль SEB снизилась до 84 млн евро. «Мы видим признаки восстановления экономики Эстонии»

На фоне снижения доходов и роста расходов прибыль SEB в Эстонии за шесть месяцев сократилась на 2,8%, до 83,8 млн евро.
Глава SEB в Эстонии Аллан Парик видит более явные признаки восстановления экономики страны, несмотря на сохраняющуюся нестабильность внешней среды.
  • Глава SEB в Эстонии Аллан Парик видит более явные признаки восстановления экономики страны, несмотря на сохраняющуюся нестабильность внешней среды.
  • Foto: Andras Kralla
Операционные доходы банка за полугодие также снизились на 2,8%, до 144,1 млн евро, а расходы выросли за год на 3,5%, до 46 млн евро. Резервы на покрытие кредитных убытков были сокращены на 2,5 млн евро, тогда как за аналогичный период прошлого года их увеличили на 0,7 млн евро.
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