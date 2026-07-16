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Прибыль Nordea превысила ожидания, кредитные убытки выросли

Чистая прибыль и доходы Nordea Bank во втором квартале превысили ожидания аналитиков благодаря уверенному росту комиссионных доходов и активности в сфере инвестиционных услуг. При этом чистые кредитные убытки увеличились, а процентный доход оказался ниже прошлогоднего уровня.
Nordea Bank сообщил, что выплатит по итогам первого полугодия промежуточный дивиденд в размере 0,34 евро на акцию.
  • Nordea Bank сообщил, что выплатит по итогам первого полугодия промежуточный дивиденд в размере 0,34 евро на акцию.
  • Foto: Imago/Scanpix
Крупнейший банк Северной Европы Nordea получил во втором квартале этого года операционную прибыль в размере 1,61 млрд евро, что немного больше, чем годом ранее, когда она составила 1,6 млрд евро. Банк также сообщил, что выплатит по итогам первого полугодия промежуточный дивиденд в размере 0,34 евро на акцию. Как пишет Kauppalehti, Nordea стал первым финским банком, который начал выплачивать такие дивиденды.
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