Назад Прибыль Swedbank снизилась, но объемы кредитования продолжили расти Прибыль концерна Swedbank во втором квартале снизилась в годовом сравнении. В Эстонии чистая прибыль за полугодие также сократилась, однако кредитные портфели продолжили уверенно расти как в частном, так и в корпоративном сегменте.

Во втором квартале этого года Swedbank получил чистую прибыль в размере 7,2 млрд шведских крон или около 650 млн евро, что на 2% меньше, чем в первом квартале, следует из биржевого сообщения.