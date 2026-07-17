Прибыль Swedbank снизилась, но объемы кредитования продолжили расти
Прибыль концерна Swedbank во втором квартале снизилась в годовом сравнении. В Эстонии чистая прибыль за полугодие также сократилась, однако кредитные портфели продолжили уверенно расти как в частном, так и в корпоративном сегменте.
Чистая прибыль и доходы Nordea Bank во втором квартале превысили ожидания аналитиков благодаря уверенному росту комиссионных доходов и активности в сфере инвестиционных услуг. При этом чистые кредитные убытки увеличились, а процентный доход оказался ниже прошлогоднего уровня.
Привлекательная доходность мало чего стоит, если компания не вкладывает в проект достаточно собственных средств, а ее денежный поток не позволяет выполнить обещания, пришли к выводу опытные инвесторы, анализируя облигации застройщиков.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.