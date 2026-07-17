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Прибыль Swedbank снизилась, но объемы кредитования продолжили расти

Прибыль концерна Swedbank во втором квартале снизилась в годовом сравнении. В Эстонии чистая прибыль за полугодие также сократилась, однако кредитные портфели продолжили уверенно расти как в частном, так и в корпоративном сегменте.
Расходы эстонского подразделения Swedbank выросли на 4,2 млн евро из-за увеличения затрат на персонал, нового головного офиса и инвестиций в развитие цифровых решений.
  • Расходы эстонского подразделения Swedbank выросли на 4,2 млн евро из-за увеличения затрат на персонал, нового головного офиса и инвестиций в развитие цифровых решений.
  • Foto: Andras Kralla
Во втором квартале этого года Swedbank получил чистую прибыль в размере 7,2 млрд шведских крон или около 650 млн евро, что на 2% меньше, чем в первом квартале, следует из биржевого сообщения.
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