Назад Президентские выборы – как спросить у народа? Система выборов создавалась в других исторических условиях и местами устарела, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Предшествующий выдвижению кандидатов в президенты Эстонской Республики поиск «подходящего лица» сильно смахивает на попытку сочинить рецепт блюда, которое окажется по вкусу всем, ну, а поскольку это задача невыполнимая, то хотя бы такого, которое понравится всем поварам-сочнителям. Что в свою очередь раздражает тех, кто к поварскому сословию не принадлежит – то есть всех остальных.

Эксперт и аналитик Райво Варе, безусловно и совершенно прав, когда говорит: «Хотите достойного президента – спросите мнение общества». Однако это высказанное и очевидное «А» вовсе не означает столь же, казалось бы, очевидного «Б», предполагающего, что наиболее адекватное представление о мнении общества дают всеобщие и прямые выборы главы государства. Если, разумеется, под «обществом» не понимать «экспертное сообщество».

Наша закрепленная в Конституции система президентских выборов склонна как раз к последнему, хотя и старается при этом избежать партийно-политической ангажированности президента, поскольку не предусматривает выдвижения кандидатов от политических партий и парламентских фракций. В реальности, впрочем, это не совсем так, и, как свидетельствует опыт всех семи предыдущих избирательных кампаний, партийная поддержка кандидатов не является даже фигурой умолчания.

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Полномочия превышал не только Карис Аргументы противников всеобщих выборов главы государства легко разбиваются их оппонентами из стана сторонников общенародного голосования. И наоборот. Основной аргумент в пользу существующей системы состоит в том, что у нас парламентская республика, в которой главные политические роли исполняют парламент и правительство, а президент практически не имеет никаких властных функций. Это так или почти так, но данное обстоятельство само по себе не имеет прямого принципиального отношения к способу, каким избирается президент. Иное дело – ожидания того самого общества в широком смысле, то есть народа-суверена: оно, понятно, будет более требовательно к лидеру, избранному волеизъявлением суверена, чем к главе государства, за которого проголосовало квалифицированное большинство парламента. Отсутствие у всенародно избранного лидера властных полномочий, а следовательно, возможностей решать волнующие народ вопросы, могли бы вызвать ощущение обманутых ожиданий и фрустрацию, и это серьезный довод в пользу того, что в государстве с подчеркнутой представительной демократией нет всеобщих президентских выборов. В то же время президент Эстонской Республики наделен не одними лишь церемониальными функциями, его полномочия заметно шире, чем, например, у британского монарха. Упоминавшийся уже Райво Варе насчитал 19 президентских функций, в том числе немаловажных, хоть и строго очерченных законом. Правительство обвиняло Алара Кариса в том, что он превышал свои представительские полномочия. Но мы помним и внешнеполитическую деятельность президента Леннарта Мери и то, как он поехал в Москву, где подписал с Борисом Ельциным договор о выводе войск из Эстонии. Его тогда тоже громко обвиняли в «превышении полномочий». Например, глава государства может налагать вето на принятые парламентом законы – но лишь в том случае, если обнаружит там противоречия с Конституцией, а не по политическим, идеологическим или, скажем, прагматическим соображениям. Да и в этом случае ничто не гарантировано, как показала судьба закона о церквях, когда Госсуд опроверг юридические доводы президента. Острые споры и доходящие до конфликта разногласия вызывают внешнеполитические полномочия президента, который, согласно Конституции, представляет государство на международной арене. Нынешнее правительство обвиняло президента Алара Кариса в том, что он превышал свои представительские полномочия. Но мы помним и внешнеполитическую деятельность президента Леннарта Мери и то, как он поехал в Москву, где подписал с Борисом Ельциным договор о выводе войск из Эстонии. Его тогда тоже громко обвиняли в «превышении полномочий», но договор был подписан, и войска ушли. Этот ряд можно продолжить, но практически каждый пример будет демонстрацией ревности исполнительной власти и той части представительной власти, которая исполнительную формирует, к главе государства, суть функций которого - нередко вопрос их толкования. Точно так же вопросом толкования можно считать и то, в пользу какой из сторон спора о президентских выборах все вышеописанное работает. Исторически устарело Так или иначе, прямого отношения к способу избрания главы государства это не имеет. В основном европейские государства – либо конституционные монархии с очевидной парламентской демократией, либо парламентские республики с чуть большей (так сказать полупрезидентские) или несколько меньшей властью главы государства. Причем принцип и процедура президентских выборов в общем и целом отнюдь не всегда зависит от широты президентских полномочий. Если оставить в стороне непосредственные властные прерогативы главы государства, а выделить его главную функцию – личности и института, объединяющего политическую нацию, то вопрос о принципах его избрания становится только актуальнее. Горячие новости В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю» Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником «Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы KM Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

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В интервью Postimees Райво Варе открыто признал то, что не было секретом и прежде: система президентских выборов в 1992 году была разработана против одного конкретного лидера – Арнольда Рюйтеля, очень популярного в народе, но совершенно неприемлемого для взявших тогда верх и сформировавших «политическую элиту» сил.

Первые президентские выборы отличались от последующих наличием общенародного тура (такая сахарная косточка только-только зарождавшемуся электорату) и принципами выдвижения кандидатов. Второго тура всеобщего голосования не предусматривалось, два первых номера передавались в Рийгикогу.

Авторы схемы исходили из того, что больше половины голосов не наберет никто, предполагалось, что два первых места поделят Рюйтель и Мери, а в парламенте у Рюйтеля шансов не будет. Так оно и вышло – у избирателей Рюйтель набрал 45%, а Мери – 26%, а в парламенте урожай депутатских голосов у Мери оказался почти вдвое больше, чем у Рюйтеля. Таким образом выборы уже по замыслу стали не просто политическими, каковыми они и должны быть, но и крайне политизированными. И таковыми они оставались до тех пор, пока система не дала сбой и не зашла в тупик в 2016 году.

Выходом из него (но отнюдь не преодолением сбоя) стало кулуарное решение с неожиданным явлением Керсти Кальюлайд, что очень многими в стране было воспринято как пощечина избирателям и избирательным принципам. Но именно с тех пор поиск «приятного во всех отношениях» господина или дамы, лучше всего в чиновной среде, исполнительной и в меру покладистой в смысле отсутствия собственных политических амбиций, того самого «рецепта на все вкусы», был возведен в норму.

Хотя «договорняк» не всегда срабатывает бесперебойно с точки зрения участников сделки, эта система пока, похоже, остается действующей потому, что она, по представлениям ее созидателей, наилучшим образом позволяет «держать все под контролем».

Нравится ли она народу, с которым все-таки хоть как-то приходится считаться? Скорее всего нет, и поэтому в элите спорадически возникают разговоры о пользе какого-нибудь, желательно мелкого, ремонта системы. Но ведь президентские выборы в нашей стране отнюдь не главные. Главные будут в следующем году. И тут тоже не все в порядке: не все довольны системой.

Поэтому несколько удивляет, что поднятый председателем парламентской фракции «Отечества» Хелиром-Валдором Сеэдером вопрос об изменении системы парламентских выборов повис и не стал предметом обсуждения. А ведь закрепленный в избирательном законе порядок распределения голосов, отданных за не прошедшие в Рийгикогу партии, по принципу «победитель получает все», и впрямь сильно отстал от времени, поскольку был призван по возможности избежать политической пестроты и разнобоя в условиях существования множества партий, что препятствовало формированию действенной исполнительной власти.