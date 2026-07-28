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Рыночная стоимость Apple превысила отметку в 5 трлн долларов

Во вторник Apple вошла в историю, ненадолго превысив отметку рыночной капитализации в 5 трлн долларов. До этого такого уровня удавалось достичь только производителю микросхем Nvidia, сообщает Yahoo Finance.
Спустя почти три часа после открытия торгов во вторник акции Apple торговались по цене 337,06 доллара, прибавляя 0,04%.
  • Спустя почти три часа после открытия торгов во вторник акции Apple торговались по цене 337,06 доллара, прибавляя 0,04%.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Технологический гигант достиг рыночной капитализации в 5 трлн долларов менее чем через год после того, как в октябре прошлого года впервые преодолел отметку в 4 трлн долларов. С начала этого года акции компании подорожали примерно на 24%, а за последние 12 месяцев — почти на 60%. Главным фактором роста стали успешные продажи iPhone.
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