Дочерняя компания в Украине спасла эстонского производителя диванов от худшего
Работающий в ляэне-вируском Хальяла производитель диванов Bellus Furniture OÜ завершил прошлый год с убытком в несколько сотен тысяч евро, однако дочерняя компания на Украине показала более высокий результат.
Производство мебели на заводе Bellus Furniture в Хальяла.
Foto: Andres Haabu
Консолидированная выручка Bellus в 2025 году составила 13,8 млн евро, увеличившись примерно на 8,3% по сравнению с 12,8 млн евро годом ранее. Доля украинского завода, расположенного в Сопошине под Львовом, в общей выручке концерна была небольшой – чуть более 800 000 евро.
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