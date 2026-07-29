Результаты Hepsor во втором квартале резко ухудшились
Девелопер недвижимости Hepsor, комментируя результаты второго квартала, сообщил, что первое полугодие стало переходным периодом: выручка и прибыль компании значительно сократились как за квартал, так и за полугодие.
По словам исполнительного директора Hepsor Мартти Красса, активность на рынке недвижимости выросла, а интерес покупателей жилья остается высоким как в Эстонии, так и в Латвии.
Foto: Andras Kralla
Во втором квартале выручка Hepsor составила 2,4 млн евро – на 83% меньше, чем 13,9 млн евро за тот же период прошлого года. По итогам полугодия компания получила выручку в размере 6,2 млн евро, что на 72% меньше, чем годом ранее.
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