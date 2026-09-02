Уже сегодня Юлле Мадизе может стать президентом Эстонии

Претендующая на пост президента Эстонии канцлер права Юлле Мадизе не намерена уговаривать депутатов отдать ей недостающие голоса. Она также признала, что посещение презентации книги Пеэтера Хельме было ошибкой, о которой она сожалеет и за которую, по ее словам, уже понесла наказание.