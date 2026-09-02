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Уже сегодня Юлле Мадизе может стать президентом Эстонии

Сегодня, 2 сентября, в полдень Рийгикогу соберется, чтобы избрать президента республики. Единственную зарегистрированную кандидатуру – Юлле Мадизе – ранее поддержали 75 депутатов, тогда как для избрания требуется минимум 68 голосов.
Рийгикогу выдвинул единственным кандидатом в президенты Юлле Мадизе.
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