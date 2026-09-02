Уже сегодня Юлле Мадизе может стать президентом Эстонии
Сегодня, 2 сентября, в полдень Рийгикогу соберется, чтобы избрать президента республики. Единственную зарегистрированную кандидатуру – Юлле Мадизе – ранее поддержали 75 депутатов, тогда как для избрания требуется минимум 68 голосов.
Претендующая на пост президента Эстонии канцлер права Юлле Мадизе не намерена уговаривать депутатов отдать ей недостающие голоса. Она также признала, что посещение презентации книги Пеэтера Хельме было ошибкой, о которой она сожалеет и за которую, по ее словам, уже понесла наказание.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.