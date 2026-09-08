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Быстро наращивающая оборот компания в сфере кибербезопасности понесла крупный убыток

Восьмилетняя компания в сфере кибербезопасности Binalyze в прошлом году увеличила оборот более чем на 80%, до 5,1 млн евро, однако вырос и коммерческий убыток, превысивший 8 млн евро.
Исполнительный директор и основатель Binalyze Эмре Тиназтепе.
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