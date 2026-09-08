Быстро наращивающая оборот компания в сфере кибербезопасности понесла крупный убыток

Харьюский уездный суд отклонил жалобу компании Allium UPI, обрабатывающей данные клиентской программы аптечной сети Apotheka, на решение Инспекции по защите данных, которая оштрафовала компанию на 3 млн евро за нарушение требований по защите персональных данных.
Рост дается ИТ-компаниям . труднее, чем в предыдущие годы. Помочь может четкий выбор того, в чем компания сильна и проблемы каких клиентов она решает лучше всего, считает исполнительный директор Uptime Ээро Тохвер.
Промышленная компания BLRT несколько месяцев назад узнала, что должна начать соблюдать вступивший в силу в этом году Закон о кибербезопасности. Опираясь на уже накопленный опыт, ИТ‑директор концерна Марек Траутманн предупредил, что выполнение требований нельзя пускать на самотек – откладывание может обернуться серьезными последствиями.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.