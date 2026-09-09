Идея топ-предпринимателя даст богатым людям способ привлечь миллиарды в Эстонию

При найме сезонных работников из-за напряженного рабочего графика работодатель может забыть внести запись в реестр трудовых отношений, однако это сопряжено с налоговыми и трудовыми рисками, предупреждает Налогово-таможенный департамент.
На Таллиннской бирже появился новый загадочный крупный инвестор – немецкий предприниматель в страховом бизнесе Ян Диннер, который за последние месяцы приобрел акции местных биржевых компаний, по оценке, более чем на миллион евро.
Деревообрабатывающая компания Sawmill of Sadala попыталась спастись от банкротства при помощи санации, однако, судя по всему, в ходе этого процесса налоговый долг более чем на полмиллиона евро в значительной степени перекочевал в дочернюю компанию, которая теперь оказалась в руках «могильщика фирм».
Еще недавно об Эстонии писали как о балтийском «тигре» – цифровое государство, налоговый рай для стартапов, витрина реформ для всей Восточной Европы. Сегодня она слегка помутнела. Что же пошло не так – задается вопросом Петер Зашев.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.