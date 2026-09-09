Идея топ-предпринимателя даст богатым людям способ привлечь миллиарды в Эстонию

Деревообрабатывающая компания Sawmill of Sadala попыталась спастись от банкротства при помощи санации, однако, судя по всему, в ходе этого процесса налоговый долг более чем на полмиллиона евро в значительной степени перекочевал в дочернюю компанию, которая теперь оказалась в руках «могильщика фирм».