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Идея топ-предпринимателя даст богатым людям способ привлечь миллиарды в Эстонию

Чтобы удержать активы состоятельных семей, правительство хочет создать новую форму фонда, рассчитывая привлечь в страну миллиарды. Однако налоговые правила пока не урегулированы.
Общество вступает в фазу, когда у людей накопилось много активов, говорит Мартин Виллиг.
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