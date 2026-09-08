«Целая армия адвокатов»: аудиторский гигант готовится к битве с BaltCap
Судья Харьюского уездного суда Кайса Маргус на предварительном заседании предложила адвокатам инфраструктурного фонда BaltCap задуматься, действительно ли аудитор является тем, с кого следует требовать возмещения ущерба в размере 40 млн евро.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.