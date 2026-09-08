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«Целая армия адвокатов»: аудиторский гигант готовится к битве с BaltCap

Судья Харьюского уездного суда Кайса Маргус на предварительном заседании предложила адвокатам инфраструктурного фонда BaltCap задуматься, действительно ли аудитор является тем, с кого следует требовать возмещения ущерба в размере 40 млн евро.
Наряду с эстонской компанией PwC Eesti ответчиком по крупному гражданскому делу выступает и действующая в Великобритании PricewaterhouseCoopers.
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