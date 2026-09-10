Wallester назначила в правление двух эстонцев

В прошлую среду эстонская финтех-компания Wallester публично отпраздновала свой переезд в новый офис в квартале Ротерманни. Совладелец этого предприятия Сергей Астафьев рассказал ДВ, как заработать на услуге, если клиент не платит ни копейки.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.