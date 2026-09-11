Назад Стали известны причины увольнения канцлера Кууска После целого дня уговоров ERR получил доступ к пояснительной записке, первоначально предназначенной для внутреннего использования, в которой объясняются причины увольнения канцлера Минобороны Каймо Кууска.

Из документа можно сделать вывод, что причиной отставки стало отсутствие сотрудничества с министром Ханно Певкуром. В документе нет ни слова о том, что именно и почему не сложилось.

Уведомление об увольнении Кууску было отправлено 9 сентября через систему управления документами министерства. Ему была предоставлена ​​возможность представить свои замечания и возражения не позднее 10 сентября. В тот же день Кууск подтвердил, что ознакомился с уведомлением и проектом увольнения и принял их к сведению.