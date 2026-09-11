Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,37%315,61
  • OMX Riga−0,45%963,25
  • OMX Tallinn−0,39%2 192,72
  • OMX Vilnius−0,36%1 483,09
  • S&P 5000,79%7 651,71
  • DOW 300,74%52 449,09
  • Nasdaq 0,93%26 325,39
  • FTSE 1000,34%10 645,37
  • Nikkei 225−1,93%64 011,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%97,68
  • OMX Baltic−0,37%315,61
  • OMX Riga−0,45%963,25
  • OMX Tallinn−0,39%2 192,72
  • OMX Vilnius−0,36%1 483,09
  • S&P 5000,79%7 651,71
  • DOW 300,74%52 449,09
  • Nasdaq 0,93%26 325,39
  • FTSE 1000,34%10 645,37
  • Nikkei 225−1,93%64 011,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%97,68

Российские власти объявили журналистку ДВ иностранным агентом

Министерство юстиций России как всегда по пятницамобновило реестр иностранных агентов. В него попала Мереминская Екатерина Олеговна.
Российские власти объявили журналистку ДВ иностранным агентом
  • Foto: Дмитрий Мереминский
Мереминская с апреля 2022 года проживает в Эстонии и работает в «Деловых ведомостях» и с тех пор не была в России.
«Я рада получить это сообщение в прекрасной Эстонии. И, особенно, работая в «Деловых ведомостях». Буду и дальше работать и привлекать внимание к важным проблемам», – заявила Мереминская ДВ.
Но кроме того сотрудничает с различными изданиями, которые путинский режим считает иностранными агентами или даже нежелательными организациями. 8 июля Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Мереминскую на 10 тысяч рублей за сотрудничество с изданием The Insider.
Предлагаем вам по этому поводу прочитать статьи Мереминской на ДВ.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Торжество по поводу сдачи ЖК Kalevi Panorama, 2020 год.
  • 11.09.26, 06:00
Междоусобная панорама: у Kalevi Panorama новый владелец и старые суды
Денежные переводы, которые рекламирует агентство, оказались системой зеркальных расчетов.
  • 11.06.26, 06:00
«Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций
Эстонская компания начала процедуру банкротства, но и связанная российская не далеко от него.
  • 14.08.26, 17:06
Фармацевтическая компания с российскими корнями объявлена банкротом
Банкротный управляющий: активов в 32 раза меньше, чем долгов
Конкурсный управляющий подозревает, что пельмени производятся на оборудовании, принадлежащем обанкротившемуся должникую.
  • 28.08.26, 06:00
Пельмени есть, денег нет, фирма банкротится: пострадавший работник не может получить компенсацию
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
Под влиянием «геополитических факторов» фирма понесла миллионные убытки.
  • 02.09.26, 06:00
Прерванный полет: эстонская авиакомпания объявлена банкротом

Горячие новости

  • 09.09.26, 06:00
Завод под Нарвой пока нельзя строить: проектировщик просит ускорить бюрократический процесс
  • 07.09.26, 09:37
Компании оказались перед проблемой: поколение Z не хочет становиться руководителями
  • 07.09.26, 06:00
«Я не хочу, чтобы человек прошел через этот ад»: нарвитянка возит пациентов в зубные клиники Турции
  • KM
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.09.26, 06:00
Завод под Нарвой пока нельзя строить: проектировщик просит ускорить бюрократический процесс
2
Новости
  • 07.09.26, 14:49
RKIK требует через суд вернуть более 68 млн евро. «Мы готовы отчитаться со снайперской точностью»
3
Биржа
  • 08.09.26, 15:16
Tavid: за все лето в Эстонии купили меньше золота, чем за один зимний месяц
4
Новости
  • 09.09.26, 08:20
Идея топ-предпринимателя даст богатым людям способ привлечь миллиарды в Эстонию
5
Новости
  • 09.09.26, 10:49
Андрес Сутть уходит в отставку с поста министра
«Исключительно личное решение, которое я долго обдумывал»
6
Новости
  • 07.09.26, 18:11
Крупные заказы не спасли: строительная компания обанкротилась после двух санаций

Последние новости

Новости
  • 11.09.26, 17:25
Российские власти объявили журналистку ДВ иностранным агентом
Новости
  • 11.09.26, 16:40
Суд объявил банкротом бывшего мэра Таллинна
Mнения
  • 11.09.26, 16:25
Делов-то: шеф Tallink проложил курс в президентскую канцелярию, оборонный скандал не разглядеть сквозь туман войны
Mнения
  • 11.09.26, 15:46
Рауль Эннус: с приходом Херема на пост министра откроется небольшое, но важное окно возможностей
Новости
  • 11.09.26, 15:12
ЕС выделит Украине еще 6,1 млрд евро на ПВО и боеприпасы
Новости
  • 11.09.26, 14:39
Infortar купила 500 000 акций Tallink
Новости
  • 11.09.26, 13:43
Пааво Ныгене возглавит канцелярию президента Юлле Мадизе
Новости
  • 11.09.26, 11:34
Миллион за вход: как два предпринимателя запускают в Эстонии ИИ-фабрику за миллиард евро

Сейчас в фокусе

Сломать и построить: что появится в старых кварталах Таллинна?
Новости
  • 10.09.26, 06:00
Сломать и построить: что появится в старых кварталах Таллинна?
Складной iPhone Duo, открывающийся как книжка, стал самым значительным на сегодняшний день изменением Apple в дизайне смартфонов.
Биржа
  • 10.09.26, 08:38
Складной iPhone от Apple всколыхнул рынок смартфонов
Смелость, которую активный Яанек Сильдам (на фото слева) приобрел благодаря шоколадному бизнесу ученической фирмы, открыла ему путь со школьной скамьи в финтех-стартап.
Биржа
  • 10.09.26, 08:29
Первая инвестиция молодого энтузиаста принесла пятикратную доходность. «Начинать нужно рано, пусть даже с пары десятков евро»
Новости
  • 10.09.26, 10:36
Что привело к продаже Prisma? Финдиректор компании рассказывает об ошибках ценообразования и бардаке в учете
Реформист Кристо Энн Вага.
Новости
  • 10.09.26, 08:49
Генсеку Партии реформ стало плохо в прямом эфире
Стартап-предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус хочет с помощью крупной инвестиции послать миру сигнал о том, что мы не боимся инвестировать здесь. «У этого проекта большой потенциал оказать влияние не только на Эстонию, но и на Европу в целом», – сказал Хинрикус.
Новости
  • 09.09.26, 18:55
Хинрикус хочет привлечь в Таллинн сотни стартапов с помощью Kasvuhoone
Штаб-квартира Cleveron в Вильянди, построенная в 2014 году, стала слишком большой для компании.
Новости
  • 09.09.26, 18:30
Cleveron выставила на продажу свою штаб-квартиру
По словам основателя Autoportaal.ee, предпринимателя Андо Раху, главное отличие портала от традиционных площадок объявлений заключается в возможности использовать гибкие решения для финансирования покупки.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026