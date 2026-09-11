Российские власти объявили журналистку ДВ иностранным агентом

- Foto: Дмитрий Мереминский
Мереминская с апреля 2022 года проживает в Эстонии и работает в «Деловых ведомостях» и с тех пор не была в России.
«Я рада получить это сообщение в прекрасной Эстонии. И, особенно, работая в «Деловых ведомостях». Буду и дальше работать и привлекать внимание к важным проблемам», – заявила Мереминская ДВ.
Но кроме того сотрудничает с различными изданиями, которые путинский режим считает иностранными агентами или даже нежелательными организациями. 8 июля Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Мереминскую на 10 тысяч рублей за сотрудничество с изданием The Insider.
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