Назад Российские власти объявили журналистку ДВ иностранным агентом Министерство юстиций России как всегда по пятницам обновило реестр иностранных агентов . В него попала Мереминская Екатерина Олеговна.

Мереминская с апреля 2022 года проживает в Эстонии и работает в «Деловых ведомостях» и с тех пор не была в России.

«Я рада получить это сообщение в прекрасной Эстонии. И, особенно, работая в «Деловых ведомостях». Буду и дальше работать и привлекать внимание к важным проблемам», – заявила Мереминская ДВ.

Но кроме того сотрудничает с различными изданиями, которые путинский режим считает иностранными агентами или даже нежелательными организациями. 8 июля Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Мереминскую на 10 тысяч рублей за сотрудничество с изданием The Insider.