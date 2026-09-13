Назад «Я люблю каждый маленький листочек». Жители Таллинна разбивают перед своими квартирами невероятные сады «Я не хочу, чтобы улица была лишь местом, по которому я иду в парк. Я хочу, чтобы, когда я выхожу за дверь, вокруг уже было зелено», – говорит Кайре Сымер. Хотя она живет в многоквартирном доме, перед ним она разбила красивый сад. В этом году Ларисе исполнилось 80 лет, и уже 30 из них она ухаживает за клумбами перед своим домом.

Foto: Liis Treimann

Äripäev познакомился с жителями Таллинна, которые независимо от района проживания, профессии и возраста разбивают перед домом цветники – на радость себе и другим. Некоторые занимаются этим уже десятилетиями.

Для кого-то это форма гражданской активности, для кого-то – самореализация и возможность экспериментировать, но, вероятно, все они просто не могут иначе.