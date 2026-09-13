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«Я люблю каждый маленький листочек». Жители Таллинна разбивают перед своими квартирами невероятные сады

«Я не хочу, чтобы улица была лишь местом, по которому я иду в парк. Я хочу, чтобы, когда я выхожу за дверь, вокруг уже было зелено», – говорит Кайре Сымер. Хотя она живет в многоквартирном доме, перед ним она разбила красивый сад.
В этом году Ларисе исполнилось 80 лет, и уже 30 из них она ухаживает за клумбами перед своим домом.
  • В этом году Ларисе исполнилось 80 лет, и уже 30 из них она ухаживает за клумбами перед своим домом.
  • Foto: Liis Treimann
Äripäev познакомился с жителями Таллинна, которые независимо от района проживания, профессии и возраста разбивают перед домом цветники – на радость себе и другим. Некоторые занимаются этим уже десятилетиями.
Для кого-то это форма гражданской активности, для кого-то – самореализация и возможность экспериментировать, но, вероятно, все они просто не могут иначе.
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